HBL／王玥媞25分領淡商退滬江　挑戰4強之路嚴峻

▲王玥媞。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

HBL女甲級8強賽，在三強鼎立的情況下，幾乎可說只剩1席4強名額可以爭，淡水商工替自己保住了一線生機，21日在頭號得分手王玥媞狂砍25分帶領下，72比60擊敗滬江高中，取得2勝2敗戰績。

女子組普門高中、南山高中以及永仁高中，地位難以撼動，實力與陣容深度明顯高出其他隊伍，幾乎要提前拿走4強門票，剩下1張門票，得由淡商、北一女以及苗商來爭搶。

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21日賽程開打前，淡商、北一女以及苗商都是1勝2敗，若先不考慮勝負關係的情況下，這3隊都沒有再輸球的本錢，剩下的比賽都要拿下，才有談晉級的籌碼。

淡商雖然傷了高一禁區主力郭虹廷，但頭號得分箭頭王玥媞，再度挺身而出，全場25分、11籃板，抄截、助攻各4，還送出2記火鍋，用全能表現帶領球隊獲勝。

淡商教頭陳美莉表示，郭虹廷本場短暫上場，只是試試水溫，畢竟她左腳踝受傷，同一隻腳的膝蓋還開過刀，經過觀察還是不行，為保護她還是先休養。

對於4強，陳美莉説，只能努力去做，其他不要多想，雖然王玥媞數據亮眼，其實表現仍不足，另外在沒有郭虹廷在的情況下，其他球員也要跳出來。

目前淡商拿到2勝2敗，苗商21日以60比88不敵永仁，掉到1勝3敗，但苗商贏過淡商，且之後要和東泰、滬江，最後才對上北一女，淡商對手則是南山、永仁以及普門，苗商還不完全算處於劣勢。