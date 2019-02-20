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HBL／松山、能仁獨走8強獨走　晉級之路聽牌

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▲▼HBL能仁家商 。（圖／記者洪偵源攝）

▲能仁取得3連勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，20日賽程結束後，呈現衛冕軍松山高中與能仁家商3連勝獨走姿態，再1勝就幾乎能確定通往小巨蛋的道路通行證到手。

松山本屆將挑戰隊史二度三連霸，從預賽就打出衛冕軍氣勢，農曆春節沒放假的綠色神盾，8強首戰還在缺少頭號得分手馬建豪的情況下擊敗東山高中，20日再以101比85擊敗南湖高中，取得3連勝。

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能仁做為上屆冠軍戰班底，今年依舊被看好有奪冠實力，20日面對2連敗的東山，還一度落後10分，但憑藉第三節27比10攻勢逆轉局面，最終77比68賞給對手3連敗。

如此一來，能仁也取得3勝0敗，與松山只要在21日再贏球，就幾乎確定搭上4強列車，也如外界預料，松山與能仁是4強熱門隊伍，如此一來，就剩下南山高中、光復高中看誰先被拉下。

南山8強首戰敗給青年，不過接連東山、高苑，取得2勝1敗，也讓這一天在台北體育館舉行的光復與青年之戰，成為左右晉級態勢的一戰。

賽前光復、南山都是1勝1敗，最後光復在當家中鋒喬楚瑜27分、22籃板率領下，64比56擊敗有涂亦含坐鎮的青年，搶下關鍵勝利，把自己留在了爭取4強的位置上。

落敗的青年目前和東山都是3連敗，幾乎算是退出了4強的競爭行列，同樣1勝2敗的青年與高苑，至少後頭的比賽都不能再輸。

▲▼ HBL男八強排名 。（圖／翻攝自官網）

▲HBL男子組8強排名。（圖／翻攝自官網）

關鍵字： HBL光復高中陳定杰松山高中能仁家商
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