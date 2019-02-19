HBL／松山再剋青年　單季對戰3連勝

▲松山本屆第三次擊敗青年。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

衛冕軍松山高中19日在本屆HBL第三度面對青年高中，再次以96比72 獲勝，拿下對戰3連勝，並收下8強賽的2連勝。

松山預賽曾被青年逼到延長賽，才以84比80險勝，複賽兩隊又分在同組，松山當時也是73比71險勝，之後兩隊雙雙挺進8強，給了青年第二次復仇的機會。

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不過松山第一節取得9分領先，第二節打出26比19攻勢，上半場打完45比29領先，許浩翔半場就拿到14分、7籃板，章富溢拿到12分，松山抓了20個防守籃板，青年沒有太多二波籃板進攻的機會。

赴美國夏洛特參加NBA無疆界籃球營的馬建豪，19日中午返抵國門，此戰在第一節倒數34秒登場，明顯處於調整狀態。

▲馬建豪。（圖／記者洪偵源攝）



馬建豪是松山預賽到複賽階段，表現最傑出的球員，去年12月松山就知道馬建豪可能受邀參加無疆界籃球營，但教頭黃萬隆仍讓馬建豪參加，並針對他可能缺陣的狀況作準備。

馬建豪第三節首度得分，砍進1記三分球，拿下7分、2籃板，松山以林勵的20分最佳，許浩翔、章富溢都拿下16分，尹麒綸14分、13籃板，青年以朱峻賢12分最高。

松山招牌的防守功力，也體現他們在捍衛禁區的成效上，最終抓下55個籃板，有39個防守籃板，青年團隊籃板為31個。

松山教頭黃萬隆表示，青年球員並不好守，涂亦含很會得分，小個子球員很敢出手，防守上就是希望能把朱俊賢與涂亦含（9分）的得分壓低，整體表現在防守上還是需要好一點的臨場應變。

▲林勵。（圖／記者洪偵源攝）