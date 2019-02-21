世籃資格賽／哈達迪、巴哈拉米回歸伊朗　日本全力搶勝

▲伊朗哈達迪。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃亞洲區資格賽第2輪最後一階段將於21日開打，日本將在兩名旅美大將巴村壘與渡邊雄太缺陣下將面對本階段加入哈達迪（Hamed Haddadi）與「亞洲第一小前鋒」巴哈拉米（Samad Bahrami）的伊朗，過去日本在前2階段共拿下6連勝，此役面對戰力升級的伊朗預計將有一番苦戰。

伊朗於上一個階段因為巴哈拉米赴美測試夏季聯盟，哈達迪也因傷缺陣，因此在客場不敵日本，但此階段哈達迪與巴哈拉米都將回歸陣中，巴哈拉米在世界盃資格賽場均可繳出14.4分、6.2籃板、4.8助攻、哈達迪則可繳出13.4分、9.6籃板、1.2阻攻，本次伊朗更找來203公分美籍伊裔前鋒羅斯塔姆保爾（Mike Rostampour ），他可裡可外的球風，使原本就相當高大的伊朗陣容進攻更升級。

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▲日本歸化球員費茲卡斯。（圖／記者季相儒攝）

日本上次對戰伊朗在八村壘與渡邊雄太合力貢獻43分下以14分大勝伊朗，但此役八村壘因須於NCAA出賽，渡邊雄太則還不確定是否上場，日本因此再將上一階段未參賽的前鋒布朗（Ira Brown）拉入陣中，他於世界盃場均可拿下10.5分、9籃板、1.3抄截、1阻攻，前階段膝傷動刀仍可繳出場均29分的白人洋將費茲卡斯（Ryan Fazekas）也將會出賽。

日本與伊朗都須至少要拿下一場比賽後才有晉級機會，兩隊也於最後一階段首日比賽就碰頭，預計將會是一場廝殺，日本若拿下這場比賽後再於24日擊敗卡達，戰績取得8勝就篤定晉級，將會是他們自2006年後睽違13年再度闖進世界盃。日本與伊朗之戰將於21日晚間22時30分（台灣時間）於德黑蘭舉行。

▼此階段八村壘（中）與渡邊雄太（右）將不替日本出賽。（圖／CFP）