運動雲

> >

世籃資格賽／ 伊朗、日本勢穩　菲與黎巴嫩激搶附加賽

ETtoday運動雲

▲▼世籃資格賽伊朗日本。（圖／取自FIBA）

▲世籃資格賽最後一階段伊朗將再戰日本。（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球亞洲區資格賽第二輪最後一階段賽事（第6階段）將於2月21日開打，由伊朗、日本、菲律賓、黎巴嫩、約旦5支球隊爭取4張晉級門票，其中以伊朗態勢最為穩固，日本與黎巴嫩次之，菲律賓與約旦若保持戰績則有可能透過附加賽爭取晉級。

亞洲區7張晉級門票已由澳洲、紐西蘭、韓國3支隊伍取得，分組中以F組的伊朗、日本、菲律賓戰況最為較激烈，排名第2的伊朗積分最高，只需再拿一場勝利就可確定晉級。

請繼續往下閱讀...

日本於此階段對戰伊朗須全力取勝，因陣中大將八村壘仍在NCAA出賽，灰熊隊渡邊雄太雖於集訓名單中但不確定是否出賽，日本雖然再度拉進歸化洋將布朗（Ira Brown）與費茲卡斯（Ryan Fazekas），但此階段日本若拿下伊朗與卡達才可更穩固晉級機會。

▲亞錦男籃中國易建聯、周琦，菲律賓布萊奇、羅密歐。（圖／CFP）

▲菲律賓中鋒布萊奇（右）（圖／CFP）

F組晉級狀態最危險的菲律賓在上一輪遭遇2連敗，此階段雖確定招回布萊奇（Andray Blatche），但此階段面對哈薩克與卡達，菲律賓曾擊敗卡達，但對戰哈薩克成此階段最關鍵戰役，因哈薩克此階段迎來在俄羅斯聯賽可繳出場均18分的美國歸化球員克萊斯蒙（Anthony Clemmons ），戰力將更完整，菲律賓必須得謹慎應戰。

E組因紐西蘭、韓國已確定晉級，該組第4的黎巴嫩需維持著戰績並小心約旦，若排名遭約旦追過，黎巴嫩恐需要再與F組目前第4名的菲律賓打一場附加賽才可確定是否晉級。

世界盃亞洲區資格賽21日將由伊朗將於主場強碰日本，哈薩克於主場迎戰澳洲，菲律賓於22日於客場對決卡達，F組第4名則要與E組第4名進行一場附加賽才可決定最後1張晉級門票。

關鍵字： 世籃資格賽日本伊朗菲律賓黎巴嫩約旦
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

熱門新聞

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？國際棒總：希望3隊都晉級

傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

HBL／先發穩、替補抖　能仁8強首戰22分大勝過關

杜拜女網賽／詹家姐妹55分鐘快打　直落二晉級16強

讀者回應

﻿

最新新聞

1世籃亞洲區伊朗、日本態勢穩　

2華頓稱和詹皇處很好　自信能進季後賽

3巨人總教練波奇今年球季後退休

4KG：美國隊為姚明設一個百萬賭注

5富邦盃少棒仁善首戰5局扣倒東園

熱門新聞

1韋德曾討厭閃電俠稱號？

2台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？

3傅園慧參加家庭聚會發飆離席

4潘忠韋強化棒球IQ秘密武器

5先發超穩　能仁8強首戰22分大勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366