世籃資格賽／ 伊朗、日本勢穩　菲與黎巴嫩激搶附加賽

▲世籃資格賽最後一階段伊朗將再戰日本。（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球亞洲區資格賽第二輪最後一階段賽事（第6階段）將於2月21日開打，由伊朗、日本、菲律賓、黎巴嫩、約旦5支球隊爭取4張晉級門票，其中以伊朗態勢最為穩固，日本與黎巴嫩次之，菲律賓與約旦若保持戰績則有可能透過附加賽爭取晉級。

亞洲區7張晉級門票已由澳洲、紐西蘭、韓國3支隊伍取得，分組中以F組的伊朗、日本、菲律賓戰況最為較激烈，排名第2的伊朗積分最高，只需再拿一場勝利就可確定晉級。

請繼續往下閱讀...

日本於此階段對戰伊朗須全力取勝，因陣中大將八村壘仍在NCAA出賽，灰熊隊渡邊雄太雖於集訓名單中但不確定是否出賽，日本雖然再度拉進歸化洋將布朗（Ira Brown）與費茲卡斯（Ryan Fazekas），但此階段日本若拿下伊朗與卡達才可更穩固晉級機會。

▲菲律賓中鋒布萊奇（右）（圖／CFP）

F組晉級狀態最危險的菲律賓在上一輪遭遇2連敗，此階段雖確定招回布萊奇（Andray Blatche），但此階段面對哈薩克與卡達，菲律賓曾擊敗卡達，但對戰哈薩克成此階段最關鍵戰役，因哈薩克此階段迎來在俄羅斯聯賽可繳出場均18分的美國歸化球員克萊斯蒙（Anthony Clemmons ），戰力將更完整，菲律賓必須得謹慎應戰。

E組因紐西蘭、韓國已確定晉級，該組第4的黎巴嫩需維持著戰績並小心約旦，若排名遭約旦追過，黎巴嫩恐需要再與F組目前第4名的菲律賓打一場附加賽才可確定是否晉級。

世界盃亞洲區資格賽21日將由伊朗將於主場強碰日本，哈薩克於主場迎戰澳洲，菲律賓於22日於客場對決卡達，F組第4名則要與E組第4名進行一場附加賽才可決定最後1張晉級門票。