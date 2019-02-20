高中木聯／大理李展毅單場6安打　16強隊伍全數出爐

▲大理李展毅。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽第二階段賽事，16強陸續出爐，三民高中以4比3險勝美和中學保住晉級機會，大理高中高一重砲單場6安打狂攻猛打，率隊擊敗興大附農，繼續挺進16強。

C組玉里高中由先發投手楊國華繳出7局失1分好投領軍，打線適時發威，全場掃出11支安打，包括第3棒劉主安猛打賞，黃宣靖5局清壘安打，最終以6比1獲勝，取得16強門票，C組晉級隊伍為平鎮及玉里，麥寮遭到淘汰。

請繼續往下閱讀...

Ｄ組大理高中發揮機關槍打線，全場掃19支安打，前一戰開轟的李展毅，這場更瘋狂，6打數都敲出安打，包括3支二壘安打，貢獻6打點、3得分，成為全場焦點，石偉誠和陳哲都有3安打猛打賞，最終大理以16比4大勝，也以2勝之姿晉級16強。

E組三民高中與美和中學之戰，三民派出速球派的林家恩把關這場重要的比賽，他也不辜負教練團期待，投出7局失3分的好投，打線方面，首局就把握對方失誤得分，2局上後段棒次連3安打再追加1分，5局上高育佐、林誼鈞安打再添1分，7局上則是楊鈞傑二壘安打及陳佳豪安打再拿1分，但美和步步逼近只差1分，三民再派潘奕誠後援把關，投2局飆3K守住4比3的勝利，也順利取得16強門票。

F組普門由馬傑森開轟領軍，以11比1「扣倒」花體，連兩場都是提前迎接勝利；G組新北市鶯歌工商與秀峰高中內戰搶剩下一張的晉級門票，鶯歌靠著陳鴻德、高偉倫兩度連線安打攻下關鍵分數，最終以6比4獲勝；H組穀保黃震武投7.2局無失分領軍，以4比0擊敗成德。