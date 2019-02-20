HBL／滬江連兩場遭逆轉　雙塔又成傷兵

▲滬江連兩戰被逆轉。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

滬江高中在8強賽苦吞3連敗，連續兩場都在領先的情況下被逆轉，加上雙塔受傷，晉級支路堪憂，教頭吳志偉表示，球員的心理素質不夠強悍，但也盡力，認為高中的成績不代表一切，著眼是球員的未來。

成績不代表一切，不代表滬江已經放棄，仍渴望取得通往小巨蛋（4強）的門票，吳志偉笑說，領先後對方一守上來，球員就慌了，「我一直開她們玩笑説，如果比賽只打一兩節，我們早冠軍了！」

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吳志偉表示，球員心理素質還需要加強，但高中球員成績不是代表一切，「未來要送她們上大學，進WSBL球隊，但我們接下來每一場還是要全力打。」

「我每次領先都說，下半場就歸零了，當作重頭打起，但都沒用。」吳志偉無奈笑說，心理素質是最難教的一塊，球員雖然盡了全力，但在他訂的標準比較高，一些小細節沒做到就是很難贏球。

除此之外，滬江還有傷兵隱憂，且是最倚重的「雙塔」吳亞庭與楊家佳先後膝蓋受傷，吳亞庭20日對普門有短暫上場，吳志偉表示吳亞庭是撞到，楊家佳韌帶撕裂，已經撐拐杖行動無法上場。

吳志偉提到，傷兵情況就讓一年級和經驗少的球員上來磨練，對普門其實表現得也不錯，畢竟高三球員也不可能每場都打滿，重要的是球員有收穫，還有展現出她們對目標（小巨蛋）的渴望。