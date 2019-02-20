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世籃資格賽／美國最終輪名單　全為發展聯盟5人NBA資歷

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▲世籃資格賽，美國蒙佛德（xavier munford）。（圖／FIBA官網）

▲蒙佛德為5名具NBA經驗球員之一。（圖／FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽最後後階段，許多國家已經提前取得晉級資格，其中就包括籃壇霸主美國，接下來他們將於22日及25日分別對戰巴拿馬與阿根廷，現在美國也公布了參賽名單，雖然皆為NBA發展聯盟球員，但仍有5位有過NBA出場經驗。

美國隊先前在第二輪第2階段派出了具有8位NBA資歷球員，包括被公鹿釋出的7呎中鋒齊勒(Tyler Zeller)，不過卻仍不敵由史柯拉(Luis Scola)領軍的阿根廷，以63比80慘敗，儘管拱手讓出小組龍頭寶座，卻仍舊不影響他們身為籃壇霸主的地位，以小組第2之姿提前取得世界盃門票。

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來到最後階段，美國隊已無晉級壓力，這次主要以增加團隊磨合為主，雖然派出的皆為發展聯盟球員，但整體實力仍不容小覷，其中有5人還具有NBA出賽經驗，分別為庫克(Charles Cooke)、赫恩(Reggie Hearn)、蒙佛德(Xavier Munford)、歐納庫(Chinanu Onuaku)、齊默爾曼(Stephen Zimmerman)。

由於巴拿馬戰績為小組倒數第2，戰力與美國相差非常懸殊，接下來美國只要不出意外，幾乎可以確定拿下勝利，而面對阿根廷仍需謹慎面對，先前他們就狂輸17分，兩隊雖然都已經提前晉級，但本戰仍是E組的觀看重點。

美國隊完整12人名單：

庫克(Charles Cooke)、赫恩(Reggie Hearn)、蒙佛德(Xavier Munford)、歐納庫(Chinanu Onuaku)、齊默爾曼(Stephen Zimmerman)、亞當斯(Josh Adams)、凱西(Kyle Casey)、切奧扎(Chris Chiozza)、佛雷澤(Michael Frazier II)、麥克格魯(Tanner McGrew)、雷諾茲(Cameron Reynolds)、崔魏斯(Travis Trice)

▲美國男籃。（圖／取自美國男籃官網）

▲美國男籃。（圖／取自美國男籃官網）

關鍵字： 世籃資格賽美國
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