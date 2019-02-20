全球體壇10大合約棒球佔8席　馬查多10年3億排世界第3

▲馬查多合約創自由市場紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

教士隊宣布以10年3億美元合約簽下馬查多，寫下北美四大運動的自由市場合約紀錄。綜觀全球職業體壇十大合約排名，馬查多這份合約排在世界第3，其中前10名當中棒球就佔了8席。

全球職業運動十大合約排名，墨西哥拳擊明星阿瓦雷茲（Canelo Alvarez）與串流媒體DAZN公司的5年3.65億美元合約排第一，平均年薪高達7300萬美元。「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年與馬林魚簽下的13年3.25億美元排名第2，至於馬查多排行第3。

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從馬查多的10年3億美元，再到A-Rod（Alex Rodriguez）、大都會球星坎諾（Robinson Cano）、天使普侯斯（Albert Pujols）和老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera），全球體壇十大合約榜當中，大聯盟球員就佔了8席，NBA球星詹姆斯哈登（James Harden）合約6年2.28億排在第8名。

從十大合約排名來看，大聯盟合約總額相當多，但大聯盟30支球隊有750名球員，很多新秀僅領不到百萬美元的底薪，因此，如果以平均年薪計算，NBA平均薪資777萬美元排全球體壇第一，印度板球聯盟506萬美元排第2，大聯盟以451萬美元排第3，至於英超聯賽394萬美元排第4，NFL美式足球聯盟291萬美元排第5。

▲NBA聯盟平均薪資世界體壇最高。（圖／達志影像／美聯社）



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