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麥基迎生涯第二春　歸功於改當素食主義者

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▲麥基生涯首度連2場比賽得到20分。（圖／CFP）

▲麥基轉戰湖人後成功證明自己，現在已經站穩先發中鋒。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人中鋒麥基(JaVale McGee)過去一直被大家認為是天兵球員，因為時常在場上做出斷線的行為，也成為「俠客好糗」的常客，但在去了勇士奪下2座總冠軍後，本季來到湖人的他重新證明自己價值，已經站穩先發中鋒角色，近期他談到會有這樣的轉變，是因為自己已經不吃肉改當素食主義者。

麥基自2008年進入NBA以來，職業生涯可說非常坎坷，儘管有著213公分的身高，移動速度又非常快，但因為患有注意力缺失症，導致他在場上多次上演脫序表現，一度面臨無球可打處境，生涯前期也是名流浪球員的角色，一共待過巫師、金塊、七六人、小牛、勇士等隊伍。

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▲麥基(JaVale McGee)來到湖人前兩戰熱身賽正負值全隊最佳。（圖／CFP）

▲麥基表示自己的改變來自於改當素食主義者。（圖／CFP）

在2016年加盟勇士後，靠著柯爾一手打造的體系，麥基上場時間被有效控制，並讓他打出最高效表現，與過去在其他球隊有很大差異，但仍許多人都認為他是因為體系才得以生存，這讓他選擇在本季加盟湖人，來到洛杉磯後，憑藉自身努力，成功證明自己價值。他本季場均上場21.7分鐘，可以得到11.分，6.9籃板，2阻攻，投籃命中率為60.3％，三分命中率為63.5％。

麥基近期受訪談到自己職業生涯轉變，很大原因是就是改掉吃肉習慣，「當初我還在達拉斯的時候，體重不斷增加，我知道要減重最快的方法就是改吃素，只是我不確定能不能做到。」後來麥基成功靠著毅力做出調整，「我當時去找了些素食的食材，看到那些食物的名字我就告訴自己要去嘗試，後來發現效果真的滿好的。我無法說出素食與肉類的區別，但可以想像廚師會怎麼料理這項食物，改吃素後我狀態真的好很多。」

過去在小牛時期，麥基場出賽34場，僅有2場先發，場均得到5.1分，3.9籃板，0.8阻攻，與現在的各項數據幾乎是2倍的差距。

▲麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人麥基
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