HBL／王翊帆末節三分連發　能仁擒高苑開季10連勝

▲王翊帆。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，19日在和平館最後一場賽事，由能仁家商與高苑工商進行交手，雙方你來我往，第四節還難分勝負，能仁最終靠著王翊帆連續3記三分球，最終82比75拿下2連勝，並從預賽起至今拉出開季10連勝。

這是能仁與高苑本屆HBL第二次交手，高雄複賽能仁以83比69獲勝，不過此次高苑經過調整，與能仁相互飆分，第四節前半，雙方差距也只在2到3之間變化。

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不過王翊帆連續3記三分球，率領能仁甩開對手糾纏，終場前30秒第三記命中，能仁來到78比73領先，高苑雖靠簡鶴宇三分不進補籃得手，但時間所剩無多，能仁還有罰球機會，最後一波導球還被抄掉快攻，吞下8強首敗。

能仁教頭林正明表示，一開始對高苑打得不順手，教練團的調度也比較保守，且替補無法與先發作銜接，這是能仁的隱憂，「我也告訴他們，松山這方面做得很出色，我們需要調整。」

同時能仁此戰團隊籃板只有35個，高苑有53個，也是林正明不滿意的地方，20日要對上東山，這支球隊厚度更高，必須要盡快找到調整方法。

王翊帆此戰與丁冠皓都砍下全隊最高的22分，林正明稱讚王翊帆心臟很大顆，一拿到球就出手，「他也悶了很久，之前也是比賽一直折返跑，拿不到球。」

王翊帆表示，中場時他有感覺可能球隊連勝會中斷，一度有點擔心，「那幾顆我完全在放空，沒有想太多，就是全力以赴。」