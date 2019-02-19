運動雲

> >

HBL／王翊帆末節三分連發　能仁擒高苑開季10連勝

ETtoday運動雲

▲▼ HBL能仁對高苑 。（圖／記者洪偵源攝）

▲王翊帆。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，19日在和平館最後一場賽事，由能仁家商與高苑工商進行交手，雙方你來我往，第四節還難分勝負，能仁最終靠著王翊帆連續3記三分球，最終82比75拿下2連勝，並從預賽起至今拉出開季10連勝。

這是能仁與高苑本屆HBL第二次交手，高雄複賽能仁以83比69獲勝，不過此次高苑經過調整，與能仁相互飆分，第四節前半，雙方差距也只在2到3之間變化。

請繼續往下閱讀...

不過王翊帆連續3記三分球，率領能仁甩開對手糾纏，終場前30秒第三記命中，能仁來到78比73領先，高苑雖靠簡鶴宇三分不進補籃得手，但時間所剩無多，能仁還有罰球機會，最後一波導球還被抄掉快攻，吞下8強首敗。

能仁教頭林正明表示，一開始對高苑打得不順手，教練團的調度也比較保守，且替補無法與先發作銜接，這是能仁的隱憂，「我也告訴他們，松山這方面做得很出色，我們需要調整。」

同時能仁此戰團隊籃板只有35個，高苑有53個，也是林正明不滿意的地方，20日要對上東山，這支球隊厚度更高，必須要盡快找到調整方法。

王翊帆此戰與丁冠皓都砍下全隊最高的22分，林正明稱讚王翊帆心臟很大顆，一拿到球就出手，「他也悶了很久，之前也是比賽一直折返跑，拿不到球。」

王翊帆表示，中場時他有感覺可能球隊連勝會中斷，一度有點擔心，「那幾顆我完全在放空，沒有想太多，就是全力以赴。」

關鍵字： HBL能仁家商王翊帆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

推薦閱讀

HBL／赴美取經歸來　馬建豪堅定旅外夢

HBL／松山再剋青年　單季對戰3連勝

HBL／8強病毒來亂　光復啟動隔離大戰

熱門新聞

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

日職／王柏融春訓高水準　許銘傑：出乎我意料

致敬喬丹！　杜克怪物新人威廉森罰球線起跳飛扣

台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？國際棒總：希望3隊都晉級

傅園慧參加家庭聚會乾等2小時　發飆離席吼「好了沒有？」

柯瑞搭公鹿一哥很來電？外媒曝勇士2021年網羅字母哥劇本

讀者回應

﻿

最新新聞

1杜拜女網賽謝淑薇1日2勝

2王翊帆三分連發　能仁開季10連勝

3富邦盃少棒中平黃律維兩週內登上先發

4西武派一軍出戰　陳傑憲想碰王牌

5百勝左投內海哲也　蘇智傑渴望對

熱門新聞

1韋德曾討厭閃電俠稱號？

2王柏融水準　許銘傑：出乎我意料

3杜克怪物新人威廉森罰球線飛扣

4台韓澳都沒進複賽奧運參賽權是誰？

5傅園慧參加家庭聚會發飆離席

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366