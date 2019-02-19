勞倫斯體育獎喬科維奇獲獎　拜爾絲最佳女運動員

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

體壇指標性獎項《勞倫斯體育獎》在摩納哥頒獎，世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)生涯第四度獲得最佳男運動員。最佳女運動員則是由「體操女王」拜爾絲（Simone Biles）拿下。本屆頒獎網球選手出盡風頭，突破運動員由日美混血球后大阪直美奪下。

雖然去年動了手肘手術，但喬科維奇強勢回歸跨年度拿下溫網、美網和澳網冠軍。其中在澳網決賽更是讓「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)一點辦法也沒有，出乎意料直落三奪冠。喬科維奇伸手彷彿回到全盛時期，生涯第四度獲獎實至名歸。

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拜爾絲一直是體壇宰制力最強的女性運動員，去年的體操世錦賽她又狂掃團體、全能、跳馬和地板4面金牌，生涯世錦賽一共拿到14金。大阪直美去年在美網奪下生涯首座大滿貫冠軍，接連再奪澳網，並且登上世界球後寶座為亞洲第一人。

最佳團隊，無疑是頒給在去年體壇最大盛事-世界盃足球賽奪冠的法國。在冬季奧運爆紅的韓裔美籍雪板選手克羅伊(Chloe Kim)，則拿到最佳極限運動員獎。最佳殘疾運動員則是給了斯洛伐克的高山滑雪選手法卡索娃(Henrieta Farkašová)。

▲拜爾斯（圖／達志影像／美聯社）