樂天金鷹戰桃猿　王牌投手、浅村榮斗及洋砲都來台

▲▼樂天、Lamigo桃猿台日職棒爭霸賽。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿與日本職棒樂天金鷹在2月28日、3月1日於天母棒球場交流賽，樂天金鷹派出兩大王牌先發岸孝之、則本昂大先發，內野重砲浅村栄斗、武士隊新人王田中和基以及強力洋打Zelous Wheeler等都會來台。

Lamigo桃猿由總教練洪一中迎戰，投手史博威、洪聖欽、林柏佑、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、陳禹勳、江國謙、賴智垣、張明翔以及葉家淇。

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捕手林泓育、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、林立、林智平；外野手陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。



樂天金鷹總教練平石洋介領軍，與GM石井一久率領投手岸孝之、則本昂大、松井裕樹、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、宋家豪、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天以及石橋良太。

捕手太田光、足立祐一、堀內謙伍；內野手浅村栄斗、渡辺直人、山崎剛、內田靖人、Zelous Wheeler、渡邊佳明、村林一輝；外野手辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸以及新加入的洋砲Jabari Blash。



比賽在2月28日下午5點、3月1日下午2點開打。全家便利商店FamiPort以及FamiTicket熱烈預售中。票價為指定席全票500元、半票400元；自由席全票450元、半票350元。