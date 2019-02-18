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首爾發表申辦2032奧運項目分配　盼多利用DMZ非武裝地帶

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▲首爾、平壤將攜手申辦2032奧運。（圖／路透社）

▲首爾、平壤將攜手申辦2032奧運。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

南韓才剛宣布將由首爾攜手朝鮮平壤申辦2032年奧運，就積極開始分配各項目舉辦地點，首爾市長朴元淳發表方案表示，南北雙方都關心的項目會在兩地同時進行，並期盼能多利用DMZ非武裝地帶，「不過這些都還未與朝鮮協商，並非確切內容。」

去年9月，南韓總統文在寅與朝鮮最高領導人金正恩曾共同發表《平壤共同宣言》，當時就決議將會聯合申辦2032年奧運，朝鮮方面由平壤主辦、南韓則由辦過1988年漢城奧運的首爾獲選為主辦城市。

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▲▼ 文金三會 文在寅與金正恩簽屬《9月平壤共同宣言》。（圖／路透）

▲文在寅與金正恩簽屬《9月平壤共同宣言》。（圖／路透社）

首爾在確定成為主辦城市後就積極規劃並發表了方案，首爾方面認為，諸如田徑、游泳等比賽數量較多的項目，以及跆拳道、足球等南北都相當關心的項目，將會在首爾和平壤同時進行，而其他項目則分散在兩地進行，「以2020東京奧運的33個項目為例，預計兩地共同主辦5項目，首爾舉辦18項、平壤進行10項(目前預計有籃球、體操、角力等朝鮮較為關注且常在國際賽奪牌的項目)。」

朝鮮半島近年合作項目越來越多，去年南韓平昌冬奧，南北韓就曾在開幕典禮中共同入場，也共組女子冰上曲棍球隊；接著5月的世界桌球團體賽中，南北韓原本在女子組8強對決，不過最終卻攜手一同挺進4強；年底的亞運，南北韓同樣也在高達9個項目中聯隊參賽，其中就包括女籃拿下銀牌。

▲▼2018雅加達亞運,中華女籃對南北韓聯隊。金韓別（圖／記者李毓康攝）

▲南北韓聯隊在亞運女籃中摘銀。（圖／記者李毓康攝）

南北韓合作就是秉著「和平」的理念，因此首爾方面認為，奧運也必須積極利用非武裝地帶(DMZ，Demilitarized Zone)舉辦賽事，首爾將推動包括馬拉松、自由車、鐵人三項等戶外項目在DMZ進行。

儘管首爾提出諸多方案，但朴元淳表示，這些內容都還沒與朝鮮進行協商，不是確切的內容，「不過我認為我們既已被選定為申辦城市，就該先制定具體計畫，再與朝鮮商討。」

▲DMZ非武裝地帶,坡州旅遊,南北韓交界,第三地道,臨津閣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲DMZ非武裝地帶臨津閣。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 2032奧運南北韓首爾平壤
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