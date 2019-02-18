巴塞球星皮克主導台維斯盃改革　梅西也參一腳

▲梅西。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

巴塞隆納球星皮克(Girard Pique)旗下的Kosmos公司與國際網總ITF簽下25年長約，主導台維斯盃的改革。過去賽事整年分好幾階段進行，沒有獎金和積分，純粹為國家榮譽而戰，吃力不討好不受頂級球星喜愛。今年Kosmos公司主導的賽事變革將成為網壇一大焦點，而世界最強球星梅西(Lionel Messi)更是背後大股東。

「他喜歡網球，我們是18年的朋友，我總是想和他分享我的想法，他樂意參與其中。」皮克談起梅西說道。不過身為足球球星的皮克涉入網球界，簽下高達30億歐元的合約，扛下變革賽制這樣吃力不討好的工作也讓他成為箭靶，就飽受澳洲前球王休威特(Lleyton Hewitt)批評。

請繼續往下閱讀...

過去台維斯盃在網球賽季中，在2月、4月、9月、11月分不同階段進行比賽，為球員身體狀態帶來不小負擔。沒有獎金和積分純粹為國家榮譽而戰，再加上每年舉辦，雖然被稱為網球的世界盃，但新鮮度和關注度並不高。現在皮克面對的問題是，是讓最頂尖的明星球員重回台維斯盃。

▲皮克。（圖／達志影像／美聯社）



而網球官方單位ITF舉辦的台維斯盃，還面臨其他賽事的挑戰。以費德勒(Roger Federer)陣營開辦的拉沃盃幾乎可說是非官方的明星賽，話題熱度超高。而在2020年，ATP更要推出ATP世界盃賽事。

今年新制上路的台維斯盃在二月上旬先進行世界組資格賽，由12支種子隊和12支非種子隊捉對廝殺。獲勝的國家再加上去年4強和2張外卡，直接在11月網球賽季尾聲參加決賽。決賽將進行每組3隊的小組賽，再進行8強淘汰賽。

▲克羅埃西亞拿下2018年台維斯盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）