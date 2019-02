中場秀成關鍵？　教練半場玩笑話讓詹皇率隊逆轉勝

▲湖人詹姆斯連續兩年擔任明星賽隊長(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

2019年夏洛特明星賽於18日劃下句點,詹姆斯(TEAM LeBron)隊終場以178比164擊敗字母哥(TEAM Giannis )隊,但根據《US Today》報導,半場結束落後的詹姆斯隊,中場時原本由隊長詹姆斯(LeBron James)提議想離開休息室聽中場表演,不料卻被總教練馬龍(Mike Malone)開玩笑警告要下半場好好回防才准去,詹姆斯也一口答應,最終也率隊打出逆轉勝,成本屆明星賽一大趣事。

根據《US Today》記者奇爾基特(Jeff Zillgitt)於推特上透露,詹姆斯原本在半場落後的情況下本來要率隊離開休息室前往中場表演聽多次入圍葛萊美獎項的歌手傑寇(J.Cole)的中場秀,但遭總教練馬龍開玩笑警告,「如果你們能及時滾回來回防( get your ass back )的話我就讓你們去。」詹姆斯當下則馬上一口答應。

Helped out Dennis Smith Jr. at the Dunk Contest

Performed at the NBA All-Star Game in his home state

Gave a shout-out to 21 Savage

Rocked the throwback Hornets jacket



What a weekend for @JColeNC pic.twitter.com/97swvN6VMp