運動雲

> >

中場秀成關鍵？　教練半場玩笑話讓詹皇率隊逆轉勝

ETtoday運動雲

▲▼詹姆斯（LeBron James）（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯連續兩年擔任明星賽隊長（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019年夏洛特明星賽於18日劃下句點，詹姆斯（TEAM LeBron）隊終場以178比164擊敗字母哥（TEAM Giannis ）隊，但根據《US Today》報導，半場結束落後的詹姆斯隊，中場時原本由隊長詹姆斯（LeBron James）提議想離開休息室聽中場表演，不料卻被總教練馬龍（Mike Malone）開玩笑警告要下半場好好回防才准去，詹姆斯也一口答應，最終也率隊打出逆轉勝，成本屆明星賽一大趣事。

根據《US Today》記者奇爾基特（Jeff Zillgitt）於推特上透露，詹姆斯原本在半場落後的情況下本來要率隊離開休息室前往中場表演聽多次入圍葛萊美獎項的歌手傑寇（J.Cole）的中場秀，但遭總教練馬龍開玩笑警告，「如果你們能及時滾回來回防（ get your ass back ）的話我就讓你們去。」詹姆斯當下則馬上一口答應。

請繼續往下閱讀...

▲歌手傑寇

詹姆斯在聽完中場表演後，原本上半場以13分落後，第三節結束就反超字母哥隊，詹姆斯還在第三節賞給字母哥一顆火鍋，最後5分鐘還打出一波18比7攻勢，更率隊在第四節6分鐘時就甩開字母哥隊糾纏，最終以14分成功完成逆轉秀。總教練馬龍也在賽後表示，「他們回來之後下半場打得棒極了！」

詹姆斯隊的拓荒者里拉德（Damian Lillard）賽後也開玩笑表示，「傑寇是我最喜歡的饒舌歌手，我知道他的中場表演很棒，我本來就想打算去，但我聽到詹姆斯在跟馬龍要求的時候，讓我更加毫不思考的跟著他去了。」

詹姆斯本屆明星賽全場拿下19分、8籃板、4助攻、2阻攻，里拉德也有18分、6籃板、5助攻、2抄截，全場攻下31分、7籃板、2助攻、1抄截、2阻攻的勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）則獲本屆明星賽MVP，也是他生涯第二度拿下此殊榮。

▼金塊教練馬龍擔任本屆詹姆斯隊總教練。（圖／CFP）

▲▼金塊教練馬龍（Mike Malone）。（圖／CFP）

關鍵字： 詹姆斯NBA馬龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

科大女神講師家人一樣正！網跪了：都你們美就好啦QQ

推薦閱讀

KD第2度獲頒明星賽MVP　奪走大秀砸地背後扣籃柯瑞的風采

熱門新聞

樂天巨人教頭關注王柏融赴日發展　評論王維中受NC影響

日職／王柏融展現4割本領　4戰打擊率6成25

中職／臉書被找到　涂鴻欽退休後首度現身：中職加油

韓職／樂天巨人滿意在台春訓　呼籲高雄蓋球場發大財

教士幹大的！同時向哈波、馬查多開價　合約雙破2.5億

球傳到2樓高照樣灌　字母哥超猛明星賽狂扣驚人

讀者回應

﻿

最新新聞

1韓國備戰12強　找B組球隊熱身賽

224強首日激戰　壽山延長PK退美和

3防流感上身　統一全隊口罩戴緊緊

4搶搭韓流！2019澄清湖有15場

5普門輕取北一女　贏球檢討更多

熱門新聞

1樂天巨人教頭關注王柏融赴日發展

2王柏融4割本領　4戰打擊率6成25

3退休後首現身　涂鴻欽：臉書被找到

4樂天巨人呼籲高雄蓋球場發大財

5教士向哈波馬查多開價雙破2.5億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366