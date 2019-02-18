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高中木聯／球探聚焦李晨薰　滑球到位率平鎮奪勝

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▲高中木聯，平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第二階段賽事18日開打，平鎮高中由李晨薰掛帥主投，壓制5局無失分，率隊以6比0獲勝，李晨薰此戰以變化球為主，滑球克敵，但球速沒有催出來，還在調整中。

李晨薰用51球投5局，僅被敲出2支安打，奪5次三振。平鎮總教練吳柏宏表示，「他每場表現都不錯，接下來對手會越來越強，這場比賽刻意讓他投變化球，而且為他未來著想，好投手不只直球要投得好，也要有變化球搭配，這場比賽滑球控制得不錯。」

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▲高中木聯球探聚焦李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯球探聚焦李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

李晨薰也認為滑球能控制在邊邊角角，是此戰表現最好的變化球種，不過他也提到曲球和變速球還沒達到像去年木棒聯賽一樣滿意的程度。他此戰積極進攻好球帶，用球數精簡，不過球速沒有催出來，李晨薰則坦言，「今天球探特別多，有點緊張。」此戰國內外球探聚集在三民球場關注他，加起來20人以上。

平鎮火力支援李晨薰，首局開路先鋒李灝宇掃二壘安打，再由林子豪送回1分，3局下又是一輪猛攻，何逸龍安打開路，包括4、5棒劉基鴻、宋晟睿連線二壘安打，一口氣送回5分奠定勝基，宋晟睿2安打，貢獻1打點、1得分，最為突出，林子豪1安打，貢獻2打點、1得分表現也不錯。吳柏宏認為投打都有發揮，不過跑壘上有缺失，有待加強。平鎮目前保持不敗，下一戰19日對花蓮玉里。

▲高中木聯，平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯平鎮李晨薰
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