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普侯斯DH讓給大谷　拚開幕戰歸隊將多守一壘

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▲▼普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯期盼能在開幕戰登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯天使強打「生化人」普侯斯（Albert Pujols）、「二刀流」大谷翔平都在去年季末接受手術，相較於大谷需要等到近5月才能復出，普侯斯希望能趕在開幕戰登板，本季大谷無法投球因此待他歸隊後，普侯斯需要更常守一壘。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平不給自己太緊迫的歸隊時程。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，復健中的生化人和大谷翔平18日都出現在天使亞利桑那春訓基地。面對新賽季大谷接受訪問提到，「我並沒有對出賽感到著急，不過身為一個棒球員，總是希望可以在別具意義的開幕戰登板。但那只是種想法，我還是不回急於登板。」

今年39歲的普侯斯在去年8月先是左膝開刀，之後9月再移除手肘內的碎骨，儘管目前還不知道春訓階段他準備的情形如何，但是他則是對記者說，「我的目標擺在三月的開幕戰。」

▲▼普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯大多以一壘手身份上場。（圖／達志影像／美聯社）

天使球團目前對這2名強打十分有耐心，一來考量到普侯斯的年紀以及他過去的傷病史，二來則是大谷這個難得一見的二刀流奇才，不過即便兩人都復原後還需要面對位置上的分配，大谷翔平今年只能以打者身份上場，因此將會大大壓縮到普侯斯擔任指定打擊的空間。

記者問到普侯斯新賽季希望以什麼身份上場時，他答到，「去年我們原先期望守30場一壘，不過最後我上了破百場（70場一壘、47場指定打擊）。這一切都要依據我在場上的感覺，以及怎樣對球隊是最好的調度。」

假使大谷如預期的趕不上開季歸隊的話，普侯斯有機會先以指定打擊身分登板，因為天使陣中一壘人選還有新簽下的布爾（Justin Bour）可以運用。布爾去年先後效力費城人、馬林魚141場比賽中繳出20轟、59分打點。

▼天使本季一壘手還有布爾。（圖／路透社）

▲布爾(Justin Bour)。（圖／路透社）

關鍵字： MLB天使普侯斯Albert Pujols大谷翔平開幕戰
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