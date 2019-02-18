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賣我現象頻傳　NBA主席呼籲球員與球隊間應私下解決

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▲▼NBA主席希爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA主席希爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

近幾季NBA大咖球星頻喊賣我，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）18日接受《ESPN》採訪時表示，他並不會阻止球員要求轉隊，但認為身為與母隊還有合約關係的當下，他希望球員可用私下協調的方式尋求轉隊。

席爾瓦表示，「我不喜歡公開方式的交易請求，我希望這種事情沒發生，這種問題應該要在私底下解決。申請交易是在商言商，沒什麼大不了；但當一個球員在還與母隊有合約關係的時候就提書申請，沒有人喜歡看到這種事，是誰我也不需要明講。」

自2016年開始，從騎士厄文（Kyrie Irving，現塞爾提克）、溜馬喬治（Paul George，現雷霆）、馬刺雷納德（Kawhi Leonard，現暴龍）、灰狼巴特勒（Jimmy Butler，現七六人）、鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）等球星都曾公開希望球隊能將他交易，針對此現象雖然自2012年席爾瓦上任主席後，調整罰款與公開說明交易請求定義，但球星喊賣我現象仍沒有下降的趨勢。

▲▼戴維斯(Anthony Davis)。（圖／CFP）

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

席爾瓦表示聯盟已經在2010年與2011年勞資協議時，請球隊將合約縮短讓球員有更大的自由可以選擇轉隊，對球隊而言重建期也可以比較快；席爾瓦也認為為球員與球隊之間在研商時互有隱瞞是常態，但一切就請關起門討論，當球員向媒體揭露自己希望球隊將他賣掉，這種消息並不是聯盟所希望的媒體關注的內容。

席爾瓦以戴維斯為例，聯盟已經對戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）做出5萬美元的罰款，因為他認為聯盟有責任該處理這種事情，「聯盟有責任承擔這種事情，《勞資協議》初衷是希望球隊提早球員續約，避免出現合約到期球隊才知道他想離隊，球員也可以在私下對球隊表達合約到期後想不留隊的想法，球隊才可以公平的針對交易準備好籌碼。」

關鍵字： NBA鵜鶘戴維斯席爾瓦
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