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韓職／樂天巨人滿意在台春訓　呼籲高雄蓋球場發大財

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▲樂天巨人團長李允遠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人團長李允遠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天巨人去年春訓受到異常寒冬影響，加上赴日本沖繩熱身賽也只打3場，開幕戰績不好，被球迷質疑來台春訓的成效，但樂天巨人仍連兩年選擇高雄春訓，球團團長李允遠表示滿意，因為比起去美國和日本春訓的球隊，高雄天氣和設施是最佳的。

樂天巨人團長李允遠表示，「春訓最重要的是天氣和設施，這裡天氣比美國和日本好，氣溫維持25度左右很適合春訓，有其他球隊因為台灣天氣好想來，問題是這裡沒有符合一軍訓練的球場，所以希望政府能多蓋球場，畢竟去美國和日本是因為球場設施不錯，未來如果多幾隊來，很多球迷來，市場會擴大，對台灣也有幫助。」

李允遠進一步地說，「若能增加球場的話，不一定要像澄清湖那樣大的球場，像國慶青埔這裡一樣簡易的球場也可以，未來韓國職棒和學生球隊多來台，多蓋球場，對台灣基層棒球發展也有好處。」樂天球團預計19日與高雄市政府官員會面，李允遠也會把這些建言提供給政府參考。

▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

青埔球場是由經營旅行社的韓國華僑王國慶所規劃建造，他的兒子王善政管理樂天巨人來台春訓相關事宜，王善政表示，「當初建造球場花費新台幣3000萬台幣，後續維修費用也投入3000萬。樂天巨人一軍春訓預算約3000萬，來台花費1600萬至1700萬，剩下的是之後在日本比賽的費用。」

王善政坦言，一開始是接待二軍春訓，為了迎接一軍，再花一筆錢改善內野紅土及外野草皮，直到符合球團認可的一軍標準，他們才願意來台。

王善政也期待未來樂天巨人一軍將40天完整春訓都留在台灣，所投資的部分就能回本並產生利潤，不過樂天目前考量對戰隊伍有限，所以還是得到日本比賽，若未來增加韓職一軍來台春訓的隊伍數量，就有機會在南部打造中職與韓職的春訓聯盟，這也是他所期待且樂見的部分。

▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人在高雄春訓。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 韓職樂天巨人楊相汶李允遠
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