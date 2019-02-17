德佬感激站上明星賽舞台　自許投進一顆三分球就足夠

▲獨行俠球星諾威斯基（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）本季明星賽，獲聯盟以特殊名額方式邀請參加明星賽與三分球大賽，儘管他在三分球大賽未闖進第二輪，但他仍表示希望能在18日舉行的明星賽投進一顆三分球，除此之外自己不要求太多，因為他認為其他獲選球員值得更多上場時間。

諾威斯基表示，「其實我並不期待太多，不想把那些獲選球員的上場時間擠掉，他們值得站在這舞台上出賽，能夠在這些傢伙身邊，我已經非常榮幸，我不想出賽20分鐘，因為這些時間是那些足夠扛起自己球隊重任的球員應得的，我只要能投進一顆三分球就足夠了。」

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(Via @NBA_de) pic.twitter.com/6QsBaQsvPm — SportsDay Mavs (@dmn_mavericks) 2019年2月17日

▲諾維斯基三分球大賽射進17顆無緣晉級第二輪

即將參加生涯第15次明星賽的諾威斯基，明星賽場均上場時間達15.9分鐘，可繳出8分、3.7籃板、1.1助攻、他明星賽生涯三分球命中率22.6%，場均可貢獻0.5顆三分球，諾威斯基若要達成心願，18日勢必得把握機會。

諾威斯基17日參加三分球大賽時首輪上場就拿下17分，但他坦言其實相當緊張，「他們有點喊太早，我還在跟球迷打招呼音樂就響起，有點來不及準備，當時在第一個「點」有些緊張所以投的很糟糕，花了一些時間才找到手感，時間也有點趕，害我跑很快，跑得比我在比賽的時候回防還快。」

▲諾威斯基尚未透露自己是否退休。（圖／CFP）

18日可能將是諾威斯基職業生涯中最後一次的明星賽，他也表示相當期待，完賽後，剩餘的賽季他對獨行俠也還有季後賽的野心。諾威斯基本季前才以底薪與獨行俠簽下一年合約，今年球季結束合約就到期，不過他仍未鬆口是否退休。

諾威斯基表示，「我熱愛比賽，我還幫的上忙，也喜歡幫助年輕球員讓他們進步，帶給他們一些職業的典範，打球總是很開心。目前獨行俠的未來我覺得相當光明。這季結束後，我想先休息一下，再來決定要不要繼續接下來的球季。」