運動雲

> >

德佬感激站上明星賽舞台　自許投進一顆三分球就足夠

ETtoday運動雲

▲▼諾威斯基（Dirk Nowitzki）（圖／CFP）

▲獨行俠球星諾威斯基（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）本季明星賽，獲聯盟以特殊名額方式邀請參加明星賽與三分球大賽，儘管他在三分球大賽未闖進第二輪，但他仍表示希望能在18日舉行的明星賽投進一顆三分球，除此之外自己不要求太多，因為他認為其他獲選球員值得更多上場時間。

諾威斯基表示，「其實我並不期待太多，不想把那些獲選球員的上場時間擠掉，他們值得站在這舞台上出賽，能夠在這些傢伙身邊，我已經非常榮幸，我不想出賽20分鐘，因為這些時間是那些足夠扛起自己球隊重任的球員應得的，我只要能投進一顆三分球就足夠了。」

▲諾維斯基三分球大賽射進17顆無緣晉級第二輪

即將參加生涯第15次明星賽的諾威斯基，明星賽場均上場時間達15.9分鐘，可繳出8分、3.7籃板、1.1助攻、他明星賽生涯三分球命中率22.6%，場均可貢獻0.5顆三分球，諾威斯基若要達成心願，18日勢必得把握機會。

諾威斯基17日參加三分球大賽時首輪上場就拿下17分，但他坦言其實相當緊張，「他們有點喊太早，我還在跟球迷打招呼音樂就響起，有點來不及準備，當時在第一個「點」有些緊張所以投的很糟糕，花了一些時間才找到手感，時間也有點趕，害我跑很快，跑得比我在比賽的時候回防還快。」

▲諾威斯基對戰太陽正式復出，成為連續21年為同一球隊的球員，創下歷史紀錄。（圖／CFP）

▲諾威斯基尚未透露自己是否退休。（圖／CFP）

18日可能將是諾威斯基職業生涯中最後一次的明星賽，他也表示相當期待，完賽後，剩餘的賽季他對獨行俠也還有季後賽的野心。諾威斯基本季前才以底薪與獨行俠簽下一年合約，今年球季結束合約就到期，不過他仍未鬆口是否退休。

諾威斯基表示，「我熱愛比賽，我還幫的上忙，也喜歡幫助年輕球員讓他們進步，帶給他們一些職業的典範，打球總是很開心。目前獨行俠的未來我覺得相當光明。這季結束後，我想先休息一下，再來決定要不要繼續接下來的球季。」

關鍵字： 諾威斯基獨行俠明星賽NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

熱門新聞

日職／王柏融開轟後　改打第4棒對戰藤浪晉太郎　

日職／王柏融熱身賽首秀戰阪神　完美2支2跑回1分　

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

ABL／震撼加盟寶島夢想家？　吳永盛：機率6到7成

中職／1995年守備率9成99　王光輝：球離我超過一步不接

中職／台灣投手好但不準也不勇敢　陳義信：打到人就再練

讀者回應

﻿

最新新聞

1看見四大天王皮皮挫！陳俊秀

2德佬明星賽盼投進一顆三分就足夠

3不看中職比賽　涂鴻欽：沒采！抓不住心

4閃電俠2.0　哈登傳授小韋德後撤步

5四大天王有心結？陳義信：該放下了

熱門新聞

1王柏融改打第4棒　對戰藤浪晉太郎

2王柏融熱身賽首秀　2支2跑回1分　

3王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

4加盟夢想家　吳永盛：機率6到7成

5王光輝金手套：球離我超過一步不接

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

1個月讓腿變直+增高！　7動作矯正O型腿、骨盆前傾

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366