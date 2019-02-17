替家鄉出一口氣　唐西奇：很多美國人認為歐洲籃球很差

▲獨行俠唐西奇代表世界隊對抗美國隊（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新人唐西奇（Luka Doncic）本季表現成新人王大熱門，斯洛維尼亞籍的身份與出色表現也使他代表世界隊參加2019年夏洛特明星賽新秀對抗賽對抗美國隊，唐西奇近日在接受《運動畫刊》時採訪表示，儘管許多美國人認為歐洲籃球比較差，但他並不這樣認為，他表示若在歐洲打出水準的球員，也有能力在NBA有一席之地。

唐西奇表示，「我感覺很多美國人都覺得歐洲籃球很差，但我不這樣認為，特別是歐洲聯賽，有很多球員很棒，我認為若你能在歐洲打球，NBA一定也能。」

唐西奇本季場均能繳出20.7分、7.2籃板、5.6助攻、1抄截成績，甚至在連續大三元、有效率命中率、連續得分等紀錄都超越當年騎士菜鳥的現湖人球星詹姆斯（LeBron James），且年僅19歲之齡也不斷打破眾聯盟最年輕球星紀錄。

▲ 唐西奇青少年時期就不斷跳級比賽。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇13歲時就不斷跳級歐洲各分齡聯賽，13歲時拿到16歲級冠軍、15歲拿下18歲級冠軍，以上都拿下MVP。他更在16歲被拉上皇馬成人隊，在18歲時在成人級戰場場均已可繳出16分、4.8籃板、4.3助攻，並一路率皇馬拿下歐洲聯賽冠軍，更奪下年度MVP以與四強MVP。

身為菜鳥，唐西奇仍對生涯首季NBA賽季感到相當新鮮，其中包括簽名、交易、球隊老將等對他來說都有很深刻記憶，「很高興人們想要我的簽名，感覺自己很特別，在交易之後也有新的隊友，之前沒有見過這樣的事，對未來很拭目以待，陣中老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）也很樂於幫助別人，從他身上學到很多，他是傳奇也替球隊做出貢獻，更衣室裡有他是一件很不可思議的事。」

▼唐西奇（右）被譽為獨行俠諾威斯基（左）後的接班人。（圖／達志影像／美聯社）