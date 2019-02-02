運動雲

> >

後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

ETtoday運動雲

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 唐西奇（右）將接棒諾威斯基的獨行俠隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

達拉斯獨行俠在過去的20個年頭都有著「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）坐鎮，更拿到隊史唯一一座總冠軍。在德佬準備退休的這個賽季，獨行俠透過交易換來了選秀探花唐西奇（Luka Doncic），這名斯洛維尼亞籍的天才球員短短半季就用不凡的身手證明自己能撐起「後德佬時代」！

唐西奇來自斯洛維尼亞，早在13歲就加入了西班牙豪門皇家馬德里，且總是跳級參加歐洲籃球的各個聯賽，不僅13歲時拿到16歲級的冠軍；15歲時已拿下18歲級的冠軍，並且都是MVP的殊榮。

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇在皇馬度過了青少年時期。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇在16歲時直接被拉上皇馬成人隊，儘管前2個賽季沒有太多發揮，但透過不斷的積攢能量，早已決定投身NBA選秀的他，2017-18年的歐洲聯賽便是在皇馬的最後一年，那年正直18歲年華，在開季初皇馬主控魯爾（Sergio Llull）受傷的情況下，唐西奇得到更多的發揮空間，那年場均可以得到16分、4.8籃板、4.3助攻，並為皇馬拿下歐洲聯賽冠軍，他也獲選年度MVP以及最終四強MVP。

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 唐西奇與卓吉奇聯手為斯洛維尼亞拿下歐錦賽首冠。（圖／達志影像／美聯社）

除了在歐洲職業聯賽上驚艷世人，2017年唐西奇代表斯洛維尼亞參加歐錦賽，與熱火主控卓吉奇（Goran Dragic）聯手帶隊，先擊敗有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐陣的希臘隊，連「無敵艦隊」西班牙都被擊潰，斯洛維尼亞也以全勝之姿收下隊史首座歐錦賽冠軍，唐西奇除了跟卓吉奇一同入選最佳陣容外，也獲選歐錦賽MVP。

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇在明星賽票選票數高過柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇可以說是趕在加入NBA前就橫掃整個歐洲賽場，能拿得獎都被拿光了。事實上，NBA過往也有不少名滿歐洲的球員，卻在進入世界最高殿堂後發生水土不服的情況，導致2018年選秀會上，經履歷豐富的唐西奇並沒有被握有首輪籤的太陽隊挑中，而是獨行俠用第五順位的籤以及2019受保護首輪籤向第三順位的老鷹交易選中。

進入NBA後，唐西奇很快地適應NBA的強度，並且在2月前出賽49場繳出場均20.4分、5.4助攻、6.9籃板超全能數據，並且已經拿下2次大三元成為史上最年輕能達成此壯舉的球員，本賽季新人王對他而言幾乎是囊中物。

唐西奇有著超乎年齡的全能身手外，還有一張歐陸球員特有的俊俏臉龐，外加性格討喜、魅力十足，讓他在先前的明星賽球迷票選階段，以新人之姿拿下超過330萬張選票，排名全聯盟第三，儘管最後在球員互選及媒體投票加總後無法入選明星賽，仍已向NBA甚至是全世界的球迷預告，唐西奇將成為新世代的巨星。

▼唐西奇將成為NBA新世代巨星。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic皇馬斯洛維尼亞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

熱門新聞

年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

又出糗？柯瑞忙搶籃板遭隊友在頭上飛扣　急蹲低雙手抱頭

湖人追AD提5套交易方案　波波維奇勸鵜鶘總管「不要屈服」

亞足賽／阿里倒掛金鉤破日本王座奪還　卡達3比1創歷史奪首冠

後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

讀者回應

﻿

最新新聞

1南野拓實破卡達608分鐘未失球紀錄

2卡達奪冠秘密　ASPIRE製造

3連莊明星賽MVP　羅興樑神射亮眼

4日本奪冠夢碎　森保一無緣創紀錄

5卡達靠三招登上亞洲之巔

熱門新聞

1年領7億冰板凳　高富帥淪薪水大盜

24隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

3柯瑞遭隊友在頭上飛扣急蹲低抱頭

4波波勸鵜鶘總管不要屈服於湖人

5卡達3比1日本創歷史奪首冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

【社畜時代】每年等領年終 既期待又怕受傷害...｜EP.129
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366