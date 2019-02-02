後德佬時代正解　斯洛維尼亞超級天才降臨達拉斯

▲ 唐西奇（右）將接棒諾威斯基的獨行俠隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

達拉斯獨行俠在過去的20個年頭都有著「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）坐鎮，更拿到隊史唯一一座總冠軍。在德佬準備退休的這個賽季，獨行俠透過交易換來了選秀探花唐西奇（Luka Doncic），這名斯洛維尼亞籍的天才球員短短半季就用不凡的身手證明自己能撐起「後德佬時代」！

唐西奇來自斯洛維尼亞，早在13歲就加入了西班牙豪門皇家馬德里，且總是跳級參加歐洲籃球的各個聯賽，不僅13歲時拿到16歲級的冠軍；15歲時已拿下18歲級的冠軍，並且都是MVP的殊榮。

▲唐西奇在皇馬度過了青少年時期。（圖／達志影像／美聯社）



唐西奇在16歲時直接被拉上皇馬成人隊，儘管前2個賽季沒有太多發揮，但透過不斷的積攢能量，早已決定投身NBA選秀的他，2017-18年的歐洲聯賽便是在皇馬的最後一年，那年正直18歲年華，在開季初皇馬主控魯爾（Sergio Llull）受傷的情況下，唐西奇得到更多的發揮空間，那年場均可以得到16分、4.8籃板、4.3助攻，並為皇馬拿下歐洲聯賽冠軍，他也獲選年度MVP以及最終四強MVP。

▲ 唐西奇與卓吉奇聯手為斯洛維尼亞拿下歐錦賽首冠。（圖／達志影像／美聯社）



除了在歐洲職業聯賽上驚艷世人，2017年唐西奇代表斯洛維尼亞參加歐錦賽，與熱火主控卓吉奇（Goran Dragic）聯手帶隊，先擊敗有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐陣的希臘隊，連「無敵艦隊」西班牙都被擊潰，斯洛維尼亞也以全勝之姿收下隊史首座歐錦賽冠軍，唐西奇除了跟卓吉奇一同入選最佳陣容外，也獲選歐錦賽MVP。

▲唐西奇在明星賽票選票數高過柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）



唐西奇可以說是趕在加入NBA前就橫掃整個歐洲賽場，能拿得獎都被拿光了。事實上，NBA過往也有不少名滿歐洲的球員，卻在進入世界最高殿堂後發生水土不服的情況，導致2018年選秀會上，經履歷豐富的唐西奇並沒有被握有首輪籤的太陽隊挑中，而是獨行俠用第五順位的籤以及2019受保護首輪籤向第三順位的老鷹交易選中。

進入NBA後，唐西奇很快地適應NBA的強度，並且在2月前出賽49場繳出場均20.4分、5.4助攻、6.9籃板超全能數據，並且已經拿下2次大三元成為史上最年輕能達成此壯舉的球員，本賽季新人王對他而言幾乎是囊中物。

唐西奇有著超乎年齡的全能身手外，還有一張歐陸球員特有的俊俏臉龐，外加性格討喜、魅力十足，讓他在先前的明星賽球迷票選階段，以新人之姿拿下超過330萬張選票，排名全聯盟第三，儘管最後在球員互選及媒體投票加總後無法入選明星賽，仍已向NBA甚至是全世界的球迷預告，唐西奇將成為新世代的巨星。

▼唐西奇將成為NBA新世代巨星。（圖／達志影像／美聯社）

