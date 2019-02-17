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得分要多、回防得快　詹皇盼明星賽再打出刺激感

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▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019年夏洛特明星賽將於18日舉行，湖人球星詹姆斯（LeBron James）本次為生涯第15度參加明星賽，身為隊長的他表示很滿意今年親自挑選的陣容，他認為得分要多，回防要快是明星賽取勝關鍵，也希望今年明星賽也像去年一樣打得精彩刺激。

詹姆斯表示，「我對這次我親自挑選的陣容相當有自信，我們都看了去年的比賽是怎麼樣的了，我相當期待今年比賽能跟去年一樣奮戰到最後一刻。」

在明星賽要拿下勝利，詹姆斯認為得分要比對手多，回防要快是奪勝關鍵，「比賽目標就是要拿更多的分數，但也要及時回防，去年我們才落後1分，最後靠著幾顆球才逆轉勝，我想我們若繼續這樣打，今年表現應該就會不錯。」

▲2018年NBA明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯為去年明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

明星賽自2014年後逐漸淪為純飆分不防守的表演秀，2017年明星賽甚至打出182比192的大比分，直到去年才又降為148比145。對此大比分現象，塞爾提克後衛厄文（Kyrie Irving）也曾表示，自己並不欣賞在明星賽打大比分，因為打大比分比賽宛如浪費時間，希望每個球員都能全力求勝。

2018年明星賽為近年少數拉鋸刺激的比賽，該年詹姆斯隊最後1分鐘靠著詹姆斯連砍5分並率隊帶動防守上演逆轉，最後3秒更是對柯瑞祭出包夾防守，使柯瑞隊終場反撲不及，詹姆斯隊也因此奪勝，該屆明星賽也被譽為近期最具有對抗性的一屆，詹姆斯也拿下他生涯第3座的明星賽MVP，他生涯14次明星賽參賽場均可繳出24.5分、6.2籃板、6助攻、1.2抄截表現。

關鍵字： 詹姆斯明星賽NBA
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