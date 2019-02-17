我還有梗沒用到　灌籃王拉文有意再參加灌籃大賽

▲公牛拉文有意再挑戰灌籃大賽（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019年夏洛特明星賽扣籃大賽於17日舉行，儘管曾拿過扣籃大賽2連霸的公牛後衛拉文（Zach LaVine）今年沒有參賽，但他在接受公牛隊記者史密斯（Sam Smith）採訪時表示，他口袋裡還有很多壓箱寶，也有意再度參加扣籃大賽。

拉文曾於2015年與2016年拿下灌籃大賽冠軍，儘管2017年就未再參賽，但他也保留未來再展扣技的打算，拉文表示，「明年我得看看我的狀況，但我認為我口袋還很多壓箱寶沒有用到，所以我可能會把它拿出來用。」

拉文在2015年效力灰狼時以菜鳥身份參加灌籃大賽，比賽中他展現出色彈速、身體延展、力道與成功率都極高的表現下技驚四座，招式更有反向胯下，繞框反手等技巧展現多年未見的創意，該年已讓球迷大飽眼福。

▲拉文於2015年與2016年拿下灌籃大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

拉文於2016年他再度參加灌籃大賽挑戰衛冕，但他棋逢最大參賽對手魔術戈登（Aaron Gordon），兩人不斷演出各種違反人體極限的創意，分數也數度平手，最終拉文在加賽中以瘋狂的罰球線起跳胯下灌籃成功拿下灌籃大賽二連霸，對此拉文也表示，「當時我與戈登兩人展現了眾人不曾看過的技巧，我想那是自2000年卡特時期後最棒的灌籃大賽，而且兩個人都扣得很棒，我認為那年是史上最佳的灌籃大賽。」

拉文與戈登同為2014年球季選秀會同梯，目前已效力聯盟5個球季的兩人，球隊角色也從菜鳥成為先發球員，拉文季初場均得分一度排名聯盟第一，至今仍可繳出23.5分、4.5籃板、4.4助攻三項數據都是生涯新高，戈登則有15.8分、7.3籃板、3.5助攻表現。