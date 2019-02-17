企排／和ATTACKLINE大戰五局　台電女排驚險收下開季22連勝

▲企業排球聯賽,ATTACKLINE vs台電女排。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年男女甲級排球聯賽於農曆年後移師台北，提早在例行賽封后的台電女排16日與ATTACKLINE在國北教大大戰5局，最終以3比2（25：22、17：25、25：15、16：25、15：12）驚險獲勝，收下開季22連勝。

雙方攻擊手群輪番開火，前四局互有領先，進入決勝第五局，ATTACKLINE砲火猛烈，蕭湘凌重扣得手帶領ATTACKLINE搶先來到8分交換場地，雙方形成拉鋸戰，台電關鍵時刻換上李諭和張妤嘉轉換節奏，張妤嘉發球連續破壞ATTACKLINE組織，最終李諭在二號位攻擊得手，台電化險為夷拿下勝利。

台電郭覲儀拿下全場最高的19分，舉對黃瀞萱拿下17分次之。ATTACKLINE的大一新生吳芳妤今日上場貢獻12分，和隊長蕭湘凌、外援譚緹聯手強攻與衛冕軍戰成拉鋸，第二、四局未讓台電突破20分大關，吳芳妤精湛的表現也博得滿天彩。

對於「斷電」僅差一步，吳芳妤表示，雖然輸球，球隊士氣卻有所提升，對自己的表現也給出及格分數，「很好！很棒！但攔網的部分真的需要再加強。」

另一場女子組賽事極速超跑以 3比1 (25：18、25：21、10：25、25：21)擊退中國人纖奪下本季第6勝，中纖張瓈文19分為全場最高分，極速超跑的張嘉羚雖然2月才回到球場，今日仍攻下全隊最高的17分。