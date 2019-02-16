張老師專欄／沖繩棒球場繁榮經濟　風行棒球運動

▲嘉義縣棒球場為桃猿今年新春訓基地。（圖／記者劉峻誠攝）

張昭雄／專題報導

源於1970年代，筆者曾向時任首任全國棒球協會理事長謝國城建言，台灣少棒運動剛剛起歩，棒球場設施缺缺，且台灣氣候宜人，擬似建造多座少棒球場，甚而增建更多可供國際比賽使用的成人棒球場，可惜包括政府在內，視若無睹，無動聲色，迄今眼見沖繩縣棒球場地繁榮，大發利市，嘆息矣！

沖繩縣為日本最西南側的一個縣，由琉球群島中的沖繩群島，以及太平洋中方大東群島組成，隔海與九州兒島縣相鄰，沖繩全島由160個島嶼組成，其中只有49個有人居住，土面積2,281平方公里，為日本陸地面積第四小的縣，乃是日本比較溫暖氣候地帶。早期美軍駐在沖繩縣於1060年即建有棒球場，沖繩縣政府為了吸引職棒球隊前往春訓，2010年將沖繩市棒球場改金成為一座擁有3萬觀眾席的設施。

筆者50多年前前往那霸市僅有一座符合職棒球隊訓練的沖繩棒球場採訪日本職棒火腿春訓，發現一向人口稀少的那霸市，每年於二月間突然人滿為患，原來泰半都是來自日本本土大批球迷。一名熱衷日本職棒球迷道出：『由於球季比賽期間不容易接近仰慕的球員，利用每年二月間職棒隊必到沖繩縣春訓前來觀賞數日，並且還要在前一年即須預約住宿大飯店的房間，如此纍纍已有數年了╝。

由於每年職棒開賽之前，日本全國幾乎都是冰天雪地，於是各隊均移動到南方實施春訓，最早前往沖繩島實施春訓的應屬1979年火腿隊，其次1983年的中日隊，今年現階段就有8支職棒隊移師在沖繩的那霸、名護、浦添、宜野、竹富町、宮古島及石垣島等處春訓，人潮洶湧，歷歷在目，包括大酒店，餐飲業，百貨公司，土產店，交通工具等等均大發利市，有業者更跨張表示，一年做這一個月生意，足夠一年的生活費。

台灣遠較沖繩更偏南方，不僅雨水不多，氣候宜人，各種消費比起日本低廉許多，尤其國外職棒球隊一旦前往春訓，為了訓練效果；球場周遭環境；球員不致於受傷〔尤以明星高價球員〕等等問題，職棒隊必定會加以投資改善，同時，職棒球隊的春訓，亦能激勵當地棒運風氣，帶動基層球員技術精進。近代日本職棒各隊皆有來自沖繩球星，即是例證。

沖繩能台灣為何不能！