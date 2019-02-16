球團打壓價值惹怒球員　韋恩萊特預測季中發動罷工

▲紅雀投手韋恩萊特。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近兩年自由市場出現罕見「寒冬」，球團反對向大牌球星祭出長約，讓許多球員拿不到預期價碼，甚至有多數球員還在找工作，這種現象已經引來球員不滿。紅雀明星投手韋恩萊特（Adam Wainwrigh）直言，若照這樣情況發展下去，可能季中會出現「罷工」，這將是大家都不樂見的情況。

雖然韋恩萊特並非自由球員，但合約將於今年季後到期，自由市場冷清的情況，無疑影響到自己未來。他表示，如果球團老闆還是不願意付出應有的工資來簽球員，今年球季中「百分之百」會爆發勞資衝突，恐重演1994年大聯盟罷工事件。

韋恩萊特提到，現在球團過分強調數據分析，「賽伯計量學」成了球團最重要的觀察指標，球團只看紙上的數據報告決定球員價值，而忽略那些球星所帶來無形中的影響力，例如哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）能夠帶來的票房和商業價值。

造成大聯盟自由市場寒冬是整個大環境的問題，當越來越多球隊採取這樣的策略，將拉低球員市場價值，不僅是球員受到最直接的影響，如果未來出現罷工，就連喜愛棒球的球迷也將成了最大的受害者。

大聯盟史上一共發生過8次的「罷工」事件，其中資方3次封館，勞方則是5次發動罷工。最接近現在且時間最長的罷工為1994-95球季，停工整整232天成了百年歷史上唯一沒有世界大賽冠軍的一年，最終雙方一共損失超過8億美金。

▲哈波、馬查多尚未簽約 。（圖／達志影像／美聯社）



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