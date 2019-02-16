運動雲

> >

生涯最大目標100公尺破9秒90　蘇炳添：不嘗試誰會知道

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,中國田徑,蘇炳添。（圖／記者李毓康攝）

▲2018雅加達亞運,蘇炳添。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

現年29歲的大陸飛人蘇炳添，在2018年印尼雅加達亞運100公尺跑出9秒92，破大會紀錄摘金，13日在愛爾蘭阿斯隆的AIT室内田徑大獎賽飆出6秒52，職業生涯最大的目標，希望能在100公尺項目突破9秒90大關，「沒嘗試一下誰知道行不行。」

蘇炳添AIT室内田徑大獎賽中，預賽跑出6秒54破大會紀錄，決賽跑出6秒52輕鬆奪冠，比起去年賽季首戰柏林室內賽中60公尺跑出6秒55的成績，還提升了0.03秒，雖然比起自己的6秒43亞洲紀錄還差了0.09秒，不過據國際田徑總會（IAAF）的紀錄，金年目前排在世界第二位，僅次於美國選手Grant HOLLOWAY的6秒51，而從亞洲排名來看更是第一位。

蘇炳添表示，「希望在今年第一站就找找感覺，後面兩站爭取好成績。」今年將會參加4月亞錦賽、5月世界田徑接力賽以及10月的世錦賽，目前100公尺最佳成績曾兩度跑進9秒91，追平男子100公尺的亞洲紀錄，成績從2017年賽季的10秒03衝上9秒91。

蘇炳添室內60公尺的成績也都相當穩定，幾乎都維持在6秒55以上的水準，最快曾跑出6秒42，不過他生涯的最大目標，就是希望能夠突破9秒90大關，「很多人認為亞洲人跑出9秒91就到上限，但不是嘗試一下，誰知道行不行，嘗試了才有可能。」就像當初也沒想過自己能突破10秒一樣。

▲▼2018雅加達亞運,亞運田徑100公尺預賽,中華隊王偉旭、中國蘇炳添（紅）。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 蘇炳添楊俊瀚60公尺100公尺
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

快訊／大王炸裂！王柏融日職首轟　陽岱鋼也開轟

指詹皇沒喬丹的直覺與接管比賽能力　皮朋：連Kobe都比不上

JHBL／永吉210公分雙塔　于泓凱、于泓翔13歲能扣籃

中職／罕見！猿、獅只有324同日主場　聯盟：抽籤決定

讀者回應

﻿

最新新聞

1中超華夏幸福、深足　傳爭取沈子貴

2梅奧宣告下半季準備好了

3大聯盟球團太摳　季中恐引發罷工

4興穀、協進實力相當　福林拚四強

5陳冠宇3局完美封鎖樂天金鷹

熱門新聞

1王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

2才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

3王柏融日職首轟　陽岱鋼也開轟

4詹皇比喬丹強？皮朋：連Kobe都比不上

5永吉210公分雙塔　13歲就能扣籃

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366