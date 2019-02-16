生涯最大目標100公尺破9秒90　蘇炳添：不嘗試誰會知道

▲2018雅加達亞運,蘇炳添。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

現年29歲的大陸飛人蘇炳添，在2018年印尼雅加達亞運100公尺跑出9秒92，破大會紀錄摘金，13日在愛爾蘭阿斯隆的AIT室内田徑大獎賽飆出6秒52，職業生涯最大的目標，希望能在100公尺項目突破9秒90大關，「沒嘗試一下誰知道行不行。」

蘇炳添AIT室内田徑大獎賽中，預賽跑出6秒54破大會紀錄，決賽跑出6秒52輕鬆奪冠，比起去年賽季首戰柏林室內賽中60公尺跑出6秒55的成績，還提升了0.03秒，雖然比起自己的6秒43亞洲紀錄還差了0.09秒，不過據國際田徑總會（IAAF）的紀錄，金年目前排在世界第二位，僅次於美國選手Grant HOLLOWAY的6秒51，而從亞洲排名來看更是第一位。

蘇炳添表示，「希望在今年第一站就找找感覺，後面兩站爭取好成績。」今年將會參加4月亞錦賽、5月世界田徑接力賽以及10月的世錦賽，目前100公尺最佳成績曾兩度跑進9秒91，追平男子100公尺的亞洲紀錄，成績從2017年賽季的10秒03衝上9秒91。

蘇炳添室內60公尺的成績也都相當穩定，幾乎都維持在6秒55以上的水準，最快曾跑出6秒42，不過他生涯的最大目標，就是希望能夠突破9秒90大關，「很多人認為亞洲人跑出9秒91就到上限，但不是嘗試一下，誰知道行不行，嘗試了才有可能。」就像當初也沒想過自己能突破10秒一樣。