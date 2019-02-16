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2019籃球名人堂　韋伯、大班再度叩關挑戰

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▲▼大班華勒斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞已幫「大班」華勒斯退休背號。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

美國籃球名人堂今（16）日公布2019年名人堂最終入圍13人名單，包括7位前NBA球員，其中韋伯（Chris Webber）、「大班」華勒斯（Ben Wallace）都再度挑戰進入名人堂之列。

▲▼偉伯。（圖／達志影像／美聯社）

▲密西根五虎之首韋伯。（圖／達志影像／美聯社）

本屆最終入圍者除了有韋伯和華勒斯外，還有曾5度入選明星賽的強森（Marques Johnson）、8度入選防守第一隊的大鎖瓊斯（Bobby Jones）、同樣5度入選明星賽並且拿到2次年度最佳防守球員蒙克里夫（Sidney Moncrief）、前超音速名將席克瑪（Jack Sikma），前塞爾提克冠軍成員衛斯特弗（Paul Westphal）。

最終入圍名單中還有在NBA執法28年的裁判伊凡斯（Hugh Evans）；分別執教塞爾提克、騎士拿到年度最佳教練的芬奇（Bill Fitch）；NCAA名教頭薩頓（Eddie Sutton）。

▲▼裁判伊凡斯（Hugh Evans）。（圖／達志影像／美聯社）

▲資深裁判伊凡斯（Hugh Evans）。（圖／達志影像／美聯社）

名單中還有3位女性，包括帶領女子高中千勝教練安德魯斯（Leta Andrews）；第5位女子NCAA拿到千勝教練的史蒂文斯（Barbara Stevens）；前WNBA球星威瑟斯彭（Teresa Weatherspoon）。

籃球名人堂也在今宣布 2019 年終身成就獎名單，得獎人是有著 35 年執教經驗的前 NBA 教頭哈里斯（Del Harris）和波特蘭拓荒者球隊創辦人葛里克曼（Harry Glickman）。

奈史密斯籃球名人堂入選資格分為球員；教練、裁判兩類，球員需要退休滿3年才有入圍資格；教練、裁判則是退休5年以上或是執教、法達25年則獲入選資格。2019年名人堂最終名單將在4月6日公布。

關鍵字： NBA名人堂韋伯華勒斯Chris WebberBen Wallace
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