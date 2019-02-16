高雄馬／10周年邁新里程　10國外城市組團參與簽署合作MOU

▲高雄市府和10國外城市簽署馬拉松合作MOU。（圖／高雄市府運動發展局提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019高雄國際馬拉松即將在17日開跑，每年吸引許多國外跑者參賽，是城市外交重要平台，高雄市府16日上午9時於高雄國家體育場與來訪的日本熊本、千葉、仙北、小山、札幌、京都市右京區等六城市代表團簽署馬拉松合作MOU，承諾相互行銷賽事、互惠交流。

今年共有10個國外城市代表團近百人到高雄市參與馬拉松盛會，包括日本仙北市、小山市、札幌市、熊本市、千葉縣、加賀市、京都市右京區、沖繩縣、大阪市，以及越南峴港市，高雄市府運動發展局代理局長周明鎮代表市府接待各代表團。

周明鎮表示，10周年高雄馬邁向新里程，未來將更進一步以馬拉松賽事與各國城市交流，進而提升及擴大合作契機，高雄以國際運動城市的角色，逐年擴大友好城市交流，尤其感謝熊本市交流團和千葉縣交流團自2015年起陪高雄國際馬拉松一起成長。

今年市府特別與熊本、仙北、札幌、小山、加賀、京都市右京區等六城市簽訂友好互惠MOU，承諾相互行銷賽事，提供優惠名額進行交流，也感謝二度造訪高雄的峴港代表團，今年特別提供高雄馬國內最速男、女跑者(各一名)免費獲得今年8月11日峴港馬拉松全馬參賽資格及3晚免費住宿。

周明鎮指出，高雄國際馬拉松10歲了，歸功於前教育部政務次長蔡清華在10年前獨具慧眼，到沖繩馬拉松觀摩取經後，特別選定於元宵節前後舉辦賽事，讓每年的高雄國際馬拉松成為唯一具有農曆春節濃濃年味的馬拉松賽會，近幾年更是結合愛河燈會打造創意元素。

此次友好城市代表團中，日本札幌市亦連續第二年招募志工共同參與高雄馬補給站的服務行列，今年更由曾於冬季奧運會獲得金牌的阿部雅司擔任團長率領札幌市跑者及志工共同到訪，歡慶高馬10周年。

高市府運動發展局也為城市代表團安排了賽道導覽、城市輕旅行和迎賓晚宴等系列行程，邀請他們感受高雄美麗的水岸風情和人文美食。為讓賽事順利進行，市府呼籲市民朋友特別注意2月17日當日自清晨4點起競賽路線「橫向穿越」陸續進行全面及彈性管制，民眾可上官網查詢更多交通管制資訊(http://www.khm.com.tw/)。