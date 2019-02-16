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紐約男網賽／爆冷退世界29挺8強　莊吉生三盤敗美重砲無緣4強

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▲▼ 莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

▲ 莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

記者謝孟儒／綜合報導

紐約公開賽中新台灣男單好手莊吉生寫下大驚奇，在16賽以6：3、7：5擊敗世界排名29的美國帝亞弗（Frances Tiafoe），不過在8強賽遭遇大會第六種子的美國重砲奎利（Sam Querrey），苦戰三盤以3：6、6：3、3：6落敗，無緣挺進4強。

目前世界排名143的莊吉生，先在16強賽遭遇第2種子帝亞弗，輕鬆拿下首盤之後，卻在第二盤浪費賽末點遭破發球局，所幸狀態回穩後，掌握住發球局，最終以6：3、7：5上演大驚奇，激戰1小時27分鐘後收下勝利，不但是生涯第2度闖進ATP職業巡迴賽單打8強，也寫下生涯中擊敗世界排最高的選手的紀錄。

不過莊吉生8強賽遭遇世界排名第49的奎瑞，奎瑞曾在2017年美網打進男單8強、去年紐約公開賽收下亞軍，加上身高198公分重砲回擊可說關鍵武器，雙方對戰首盤就讓莊吉生陷入苦戰，頻頻化解後，還是在第8局遭到破發，先以3：6先讓出。

第二盤第2局莊吉生掌握住第一個破發點，卻又遭到扳回，第4局莊吉生才破整場比賽唯一的發球局，以6：3扳平；但決勝盤奎瑞送出重砲回擊，最終莊吉生以3：6吞敗，並苦吞了23個愛司，無緣晉級4強，但已經創下佳績。

關鍵字： 莊吉生紐約公開賽
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