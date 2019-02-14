達拉斯最終戰球迷喊要韋德　諾威斯基生涯首次換球衣

▲獨行俠諾威斯基（左）與熱火韋德（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火老將韋德（Dwyane Wade）本季結束將高掛球鞋退休，13日出戰獨行俠也是他生涯造訪達拉斯出賽的最終戰，近日諾威斯基（Dirk Nowitzki）再談2006年與2011年總冠軍賽與韋德的回憶，使韋德賽前仍對獨行俠球迷有所顧忌，但此役主場球迷不但沒有惡言相向，反而在比賽終場前大喊韋德，韋德終場也繳出22分率熱火以112比102擊敗獨行俠，賽後他笑著表示很慶幸他主動找諾威斯基交換球衣沒有被他拒絕。

韋德在2006年總冠軍賽因獲得大量罰球受小牛（獨行俠改名前）球迷質疑他有「金身護體」般的吹判特權，2011年總冠軍賽他則在諾威斯基抱病上場時假裝咳嗽也再度引起小牛球迷不滿，儘管近日諾威斯基表示仍相當尊敬韋德，韋德在此役前仍對獨行俠球迷有所顧，但終場前他仍獲全場球迷高喊「我們要韋德！」兩人也在賽後盡釋前嫌的互相交換球衣。

▲諾威斯基與韋德互換球衣（圖／路透）

韋德賽後表示，「這可能是我最喜歡的互換球衣之一，會好好收藏，諾威斯基是一位名人堂球員，我很尊敬他，感謝他沒有拒絕我交換球衣。他本場比賽打得不可思議，我很享受跟他較勁，這聯盟裡我刺激他他也刺激我，我們兩總冠軍戰對戰2次，各拿1次冠軍，我對此一直都很感激。」

諾威斯基與韋德互換球衣也是他的生涯第一次，諾威斯基笑著表示，「我生涯還沒有跟別人換過球衣，這是我第一次，突然脫掉球衣只露出緊身衣感覺有點赤裸。」

▲諾威斯基（中）與韋德（右）此役各攻下12分與22分。（圖／達志影像／美聯社）

韋德本場比賽為造訪達拉斯的生涯最終戰，回到獨行俠主場的他也回憶滿滿，他表示，「本場第二節進場的時候諾威斯基還跟我說你這場會像2006年總冠軍那時候把球丟到空中嗎？本季還能夠這樣打又討論著之前冠軍賽的點滴真的很有趣，那年我們打的很辛苦，我之前那樣丟球大概一堆人會覺得我到底在幹嘛，但我們拿到冠軍所以一切都值得。」

韋德此役上場22分鐘就攻下22分、2籃板、1助攻、1阻攻表現，效率非常高，賽前他原表示此役有點累，他有點擔心身體狀況，但他賽後表示，「我這場之前有點累，在勇士與金塊背靠背比賽後我跟教練說我好累，但後來做了些恢復後感覺好些，本來想說這場拿個35分啦，但拿下此役勝利後可在明星賽前喘口氣這樣也很足夠了。」

韋德將於18日參加2019年夏洛特明星賽，他與此役對手諾威斯基同樣是本季聯盟以特殊方式邀請參加，他也表示相當感謝，並期待在夏洛特再度遇到諾威斯基，好好享受他的最後一次明星賽。

▼熱火後衛韋德本季結束將退休。（圖／路透）