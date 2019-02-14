台、韓、澳若12強預賽淘汰　奧運名額留到最終資格賽

▲12強棒球賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽攸關2020年東京奧運參賽資格，中華、韓國、澳洲競爭亞太區1個資格，如果3隊都無法打進6強複賽，這一個名額將留到明年舉行的奧運最終資格賽產生，可能會從6搶1變成6搶2或7搶2。

2020年東京奧運棒球賽有6個參賽名額，主辦國日本已有1席，12強棒球賽產生美洲、亞太區各1席，美洲資格賽再1席、歐／非資格賽1席，最後一席是明年開打的6搶1最終資格賽。

12強棒球賽11月舉行，中華與韓國、澳洲競爭亞太區奧運資格，依3隊誰的名次較高取得資格，因此闖進複賽6強最有保障。預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，韓國與古巴、澳洲及加拿大同一組。

但若中華、韓國與澳洲都無法打進複賽6強，該如何決定由誰取得奧運資格呢？世界棒壘總會表示，若3隊都無法打進最後6強，本來12強賽要產生的亞太區1個席次就不會產生。

世界棒壘總會表示，這一個奧運名額將會留到明年的奧運最終資格賽產生。

明年的奧運資格賽本來是6搶1，屆時會不會變成6搶2，或是7搶2，世界棒球總會並未宣布。奧運最終資格賽由台灣取得主辦權，本來是亞洲區2隊、美洲區2隊、歐洲／非洲區1隊、大洋洲資格賽優勝隊，共6隊競爭剩下的1個奧運參賽資格。