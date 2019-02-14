運動雲

> >

台、韓、澳若12強預賽淘汰　奧運名額留到最終資格賽

ETtoday運動雲

12強棒球賽-陽岱鋼（圖／記者黃克翔攝）

▲12強棒球賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽攸關2020年東京奧運參賽資格，中華、韓國、澳洲競爭亞太區1個資格，如果3隊都無法打進6強複賽，這一個名額將留到明年舉行的奧運最終資格賽產生，可能會從6搶1變成6搶2或7搶2。

2020年東京奧運棒球賽有6個參賽名額，主辦國日本已有1席，12強棒球賽產生美洲、亞太區各1席，美洲資格賽再1席、歐／非資格賽1席，最後一席是明年開打的6搶1最終資格賽。

12強棒球賽11月舉行，中華與韓國、澳洲競爭亞太區奧運資格，依3隊誰的名次較高取得資格，因此闖進複賽6強最有保障。預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，韓國與古巴、澳洲及加拿大同一組。

但若中華、韓國與澳洲都無法打進複賽6強，該如何決定由誰取得奧運資格呢？世界棒壘總會表示，若3隊都無法打進最後6強，本來12強賽要產生的亞太區1個席次就不會產生。

世界棒壘總會表示，這一個奧運名額將會留到明年的奧運最終資格賽產生。

明年的奧運資格賽本來是6搶1，屆時會不會變成6搶2，或是7搶2，世界棒球總會並未宣布。奧運最終資格賽由台灣取得主辦權，本來是亞洲區2隊、美洲區2隊、歐洲／非洲區1隊、大洋洲資格賽優勝隊，共6隊競爭剩下的1個奧運參賽資格。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／12強分組確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

林書豪暴龍首秀拿8+5+5　連線明星主控羅瑞退巫師

分進B組堪稱死亡之組！還要戰日本　中華隊12強場場艱辛

林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎　輕鬆切入半場拿4+3

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

讀者回應

﻿

最新新聞

1沃克也曾領教 喬丹垃圾話

212強波國由莫里納領軍　對抗台灣

312強棒球　預賽賽程10月公布　

4好想跟韓國對調分組對手

5馬修麥康納客串母校籃球隊助理

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

212強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

3林書豪暴龍首秀拿8+5+5連線羅瑞

4中華隊12強分進B組死亡之組

5林書豪暴龍首秀球迷起立鼓掌歡迎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366