夢想家16日主場戰熱火　迎戰前中華隊歸化人選凱爾

▲寶島夢想家將在16、17日進行主場賽事。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

春節之前夢想家以122比116客場擊敗澳門黑熊拿下本季第10勝，同時排名也上升到聯盟第2。本週末夢想家將回到主場開啟主場8連戰，16日迎戰第4名的西貢熱火，其中熱火的外援為先前中華隊歸化觀察人選凱爾（Kyle Barone）。

夢想家在阿提諾（Will Artino）受傷時遭遇亂流，1月底強勢回歸強勢踢館澳門拿下二連勝，經過超過20天的休息，16日首先面對的是僅以1.5場勝差領先的西貢熱火。

▲凱爾（Kyle Barone）曾代表中華白隊出戰瓊斯盃。（圖／資料照）

▲西貢熱火世界外援凱爾。（圖／ABL官網）

西貢熱火的外援中有台灣球迷熟悉的面孔，現年29歲的凱爾曾經在2015年效力金酒，2017年中華隊一度考慮歸化，讓他代表中華白隊出戰瓊斯盃，而他們的總教練朱利亞斯（Kyle Julius）該年也率領由經紀公司組成的加拿大隊參戰瓊斯盃。

上季西貢熱火在朱利亞斯的改造之下，成為聯盟中最可怕的跑轟部隊，連續4年打進季後賽。球隊老闆大力支持，加上聯盟本土球員放寬，西貢熱火一口氣找來了西利亞（Corey Cilia）、德克（Chris Dierker）、迪恩（Sang Dinh）、亨利（Henry Nguyen）、崔恩（Khoa Tran）以及楊恩（Justin Young）5名混血球員，甚至還捨棄了過去幾年球隊的台柱阿諾德（David Arnold），大幅提升本土戰力。

馬來西亞猛龍在2016年奪冠之後快速殞落，本季大換血雖然一度拿下睽違2季的首次3連勝，但近期又陷入6連敗大低潮，目前5勝9敗排名聯盟倒數第3。