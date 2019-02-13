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迪格隆要求大都會開季前奉上長約　否則要降低工作量

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▲▼ 德格隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲德格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2018年國聯賽揚得主迪格隆（Jacob deGrom）剛獲得破紀錄的960萬美元加薪，將在明年面臨第4次仲裁的他，向大都會喊話若要跟他續下長約就在開季前完成，不希望談薪影響球場上的表現，若沒談成他將要求降低工作量。

2014年國聯新人王迪格隆，投出生涯最佳的217局、1.70防禦率、269K，雖然打線不幫忙僅拿下不符比例的10勝9敗，但他仍獲得生涯首座賽揚獎的肯定。他的經紀人貝瑞（Jeff Barry）嘗試在冬天幫他爭取一張長約，雖然沒有達成最終目的，但也幫他要到漲幅破紀錄960萬美元，總價1年1700萬美元的合約。

不過迪格隆的團隊仍以長約為目標，根據《New York Post》記者普瑪（Mike Puma）13日報導，身份為迪格隆前經紀人的大都會新任總管范瓦格南（Brodie Van Wagenen）正在與高層協商，依照迪格隆的意願，在開季前完成續約，因為他不想再賽季間煩惱合約的問題。

「我們都知道迪格隆對於球隊的重要性，」范瓦格南說道，「我的工作就是不管接下來如何，都要與他保持著良好關係，讓球隊保持前進。」普瑪還補充道，迪格隆若是未能獲得續約，他將在新賽季要求降低工作量。

關鍵字： 大都會迪格隆
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