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德佬打明星賽史上40歲第二人　要求三分賽敬老加15秒

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▲獨行俠看板球星諾威斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠看板球星諾威斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

40歲獨行俠傳奇球員諾威斯基（Dirk Nowitzki）本季獲聯盟以指定方式邀請參加至2019年夏洛特明星賽，他因此成為繼湖人傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後第二位以40歲之齡進入明星賽的球員，他除了將參加明星賽外，也將參加三分球大賽。根據《紐約時報》報導，諾威斯基因此向聯盟主席開玩笑表示，希望可以用他資深身份在三分線大賽多爭取15秒的時間。

諾威斯基表示，「參加三分球大賽與比賽時投三分球有所差距，雖然我2006年休士頓明星賽拿過三分球大賽冠軍，但長人在三分球大賽中要獲勝有些難度，因為我們出手比較慢，我還跟聯盟主席開玩笑說，既然我這麼資深，可不可以在每輪時多增加個15秒，但我想應該是不太可能發生。」

▲諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基曾拿下2006年明星賽三分球大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

諾威斯基季前與獨行俠以500萬底薪簽下一年短約，下季他將成為非受限自由球員，儘管他不曾表示自己要退休，但外界普遍認定這可能是他生涯的最後球季，NBA也因此創下首例，以指定方式讓他與本季結束宣告退休的熱火「閃電俠」韋德進入明星賽。

今年明星賽是諾威斯基生涯21季中第14度參加明星賽，韋德也是生涯18季中第14次，諾威斯基也表示對韋德的尊重，「我很尊敬他，在2006年我們曾經在總冠軍對戰過，那時候我跟他一直是對手關係，所以沒有太熱絡，但在2011再度對戰熱火時，我認為他與詹姆斯是聯盟中兩個最好的後衛，他當時也因此刺激我成為更好的球員。」

▼諾威斯基（左）與韋德（中）曾在2006與2011年冠軍戰交鋒。（圖／CFP）

▲韋德、諾威斯基。（圖／CFP）

關鍵字： 獨行俠諾威斯基熱火韋德明星賽NBA
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