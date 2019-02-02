德佬、閃電俠獲邀進明星賽　聯盟史無前例增設特殊名額

▲韋德、諾威斯基作為特殊名額替補進入明星賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

今年全明星賽替補陣容1日公布，先前球迷票選東區後場球員第2高票的韋德(Dwyane Wade)最終遺憾落選，甚至唐西奇(Luka Doncic)、羅斯(Derrick Rose)這些球迷期盼的球員都無緣進入明星賽，不過NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)現在卻公佈好消息，他將「閃電俠」以及諾威斯基(Dirk Nowitzki)作為特別陣容替補進入明星賽，以感謝他們過去做的貢獻。

席爾瓦表示，「諾威斯基以及韋德體現了NBA最好的一面，他們有著出色的技術以及職業精神，並致力於他們所在的地區甚至全世界的推廣籃球運動。作為全球性的籃球慶典，我們的全明星賽是像這兩位優秀的總冠軍以及FMVP致敬的理想場所。」

諾威斯基、韋德這次進入明星賽是史無前例的增加特殊名額，今年明星賽仍像上屆一樣由兩區隊長詹姆斯以及安戴托昆波互相選球員，分別進行三輪，第一輪選出各自的其餘4名先發球員；第二輪選擇剩下的14名替補球員；第三輪則是選擇「德佬」以及「閃電俠」這兩名特別增設的名額各一位。值得一提的是，詹姆斯由於得票數高於「字母哥」，所以將會得到第一輪以及第三輪的優先選擇權，意味著他有可能再次與好兄弟韋德聯手。

▲韋德。（圖／路透）



過去諾威斯基曾13次入選全明星賽，作為史上最偉大的歐陸球員，他未來勢必會入選名人堂，「德佬」的職業生涯累積達31275分排在歷史第7，還在2006賽季拿下MVP，成為第一個拿下這項殊榮的歐洲球員，2011年更率領小牛奪下總冠軍並獲得當屆FMVP。

韋德過去則12次入選全明星賽，在2010年還奪得全明星賽MVP，而在職業生涯中一共奪得3座總冠軍，並在2006年贏得FMVP，今年作為生涯最後一年，許多球迷都用票選來支持他進明星賽，儘管韋德先前表示若他自己來選人也不會選自己，但現在他與諾威斯基仍成功入選也代表著聯盟對他的肯定與支持。

▲諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）