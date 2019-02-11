孫念祖回鍋國訓總教練備戰東奧　跳部新加入2名大陸籍教練

▲教練孫念祖、田協理事長葉政彥。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

全力備戰2020年東京奧運，其中田徑部分，去年國訓隊教練團總教練懸缺半年，1日起培訓隊選手重新徵召，台中大甲高中孫念祖教練，2月8日確定再次回鍋擔任國訓隊田徑總教練，前100公尺紀錄保持人易緯鎮，也由田協聘請協助訓練工作。

孫念祖去曾擔任南京青奧田徑隊教練，2014年至2018年從擔任里約奧運與印尼雅加達亞運總教練，在亞運由楊俊瀚200公尺銀牌、陳奎儒110公尺跨欄銀牌，共收穫2面銀牌，而在亞運結束後，孫念祖以照顧長輩為由請辭，去年國訓隊教練團總教練懸缺半年。

▼楊俊瀚。（圖／記者張克銘攝）

而在培訓隊選手重新徵召後，孫念祖回鍋總教練，並加入兩名大陸籍教練，國訓田徑隊教練團包括：曾孝生（負責短距離、跨欄以及接力）、「鉛球王子」張銘煌（投擲）、薛聖融（標槍）、葉建銘（撐竿跳）、大陸籍楊成選（跳高）、李健（跳遠），以及國訓中心聘任的蔡易達、李采懌和朱佳翎則以助理教練身份協助訓練工作。

另外，目前國訓隊營外移地訓練的楊俊瀚，現在人在東田納西大學接受當地教練協助訓練，以及陳奎儒與前國家紀錄保持人楊尉廷則留在國體大，接受王國慧教練訓練。

▼110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）