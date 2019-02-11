運動雲

> >

孫念祖回鍋國訓總教練備戰東奧　跳部新加入2名大陸籍教練

ETtoday運動雲

▲▼ 亞運田徑感恩餐會,教練孫念祖,。（圖／記者謝孟儒攝）

▲教練孫念祖、田協理事長葉政彥。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

全力備戰2020年東京奧運，其中田徑部分，去年國訓隊教練團總教練懸缺半年，1日起培訓隊選手重新徵召，台中大甲高中孫念祖教練，2月8日確定再次回鍋擔任國訓隊田徑總教練，前100公尺紀錄保持人易緯鎮，也由田協聘請協助訓練工作。

孫念祖去曾擔任南京青奧田徑隊教練，2014年至2018年從擔任里約奧運與印尼雅加達亞運總教練，在亞運由楊俊瀚200公尺銀牌、陳奎儒110公尺跨欄銀牌，共收穫2面銀牌，而在亞運結束後，孫念祖以照顧長輩為由請辭，去年國訓隊教練團總教練懸缺半年。

▼楊俊瀚。（圖／記者張克銘攝）

▲楊俊瀚。（圖／記者張克銘攝）

而在培訓隊選手重新徵召後，孫念祖回鍋總教練，並加入兩名大陸籍教練，國訓田徑隊教練團包括：曾孝生（負責短距離、跨欄以及接力）、「鉛球王子」張銘煌（投擲）、薛聖融（標槍）、葉建銘（撐竿跳）、大陸籍楊成選（跳高）、李健（跳遠），以及國訓中心聘任的蔡易達、李采懌和朱佳翎則以助理教練身份協助訓練工作。

另外，目前國訓隊營外移地訓練的楊俊瀚，現在人在東田納西大學接受當地教練協助訓練，以及陳奎儒與前國家紀錄保持人楊尉廷則留在國體大，接受王國慧教練訓練。

▼110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

▲亞運田徑，110欄陳奎儒。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 楊俊瀚亞運奧運陳奎儒孫念祖田協
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

熱門新聞

厄文傷退綠衫軍遭28分逆轉創聯盟紀錄　主場球迷狂噓

CBA／林志傑轟20分買犯爆噓聲　03梯蘭佩40分廣廈吞第10敗

抗日英雄王彥程領軍　U18中華隊左投新星竄起

獨行俠釋出梅傑里　唐西奇感嘆：沒有他就沒有今天的我

謝政鵬首闖ATP決賽　屈居亞軍排名再寫台灣歷史

台灣運動職業化接不了地氣　學生運動還是主流

讀者回應

﻿

最新新聞

1魔術強森曝西蒙斯今夏想找他討教

2洋基老闆回應外界批評他「小氣」

3格林自認打得不好不配入選明星賽

4達比修有牛棚飆速 150增加信心

5熱火主帥：韋德身體強如美國隊長

熱門新聞

1綠衫軍遭28分逆轉　主場球迷噓

2林志傑轟20分買犯爆噓聲

3王彥程領軍　青棒左投新星竄起

4唐西奇感嘆好友梅傑里遭釋出

5謝政鵬首闖ATP決賽屈居亞軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366