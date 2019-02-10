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中職／球速曾掉到122公里　成黃子鵬前進動力

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▲▼Lamigo桃猿與羅德交流賽第3戰,黃子鵬。（圖／記者季相儒攝）

▲黃子鵬。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿黃子鵬2018年面對首個完整球季，成為牛棚重要角色，為球隊選秀第7輪再添奇蹟，大學畢業後進入業餘磨練一年，他也將其視為轉折點：「那時再差的狀況都遇過了，掉到最底就想辦法爬起來，那時便設下目標，一定要把自己準備好。」

黃子鵬在文化大學畢業後，沒有跟隨同學張閔勛、蘇智傑、詹子賢等人報名選秀，「那時候沒有選擇畢業後挑戰職棒，算是自己想太多吧，對任何事都沒有明確目標、大膽去做，任何人說的話都會猶豫心動，自己不知道該怎麼選擇，過著過著就沒了。」

遲遲無法決定是否投入職棒，黃子鵬最後選擇先加入業餘球隊崇越凖鷹，卻迷失了自己， 「不是受傷的關係，只是不懂得自己要的東西，人家講什麼就跟著做，卻不知道適不適合自己，什麼意見都聽、沒有過濾，導致自己四不像。」

決定投入職棒的轉折點，是在一次休賽季過完年的檢測，黃子鵬回想：「那時檢測主要是看自己的休賽季準備狀況，真的不誇張，我全力投了，球速最快只有122公里。」

「打球打這麼多年，第一次看到這種數字，自己都不敢相信，畢竟該練了都練了，怎麼會這樣。」黃子鵬坦言挫折，「那時就覺得到底了，最差就那樣，社會人球隊、乙組投應該都比我快了吧。」

拋開任何負面想法，黃子鵬決定從零開始，「那時告訴自己，什麼都不要想，當作從不會打球開始，感受每一個有幫助的東西，確定是我要的， 也開始有明確目標。」

黃子鵬開始懂得傾聽自己內心聲音，找尋真正想要的東西，並為自己設下目標，「一定要那一年的選秀前將自己準備好，並且重回代表隊，才有機會被看到，很高興合庫的許教練最後挑中我，帶我去荷蘭港口盃。」

去年為加入職棒首個球季，黃子鵬成為球隊倚賴的牛棚主力，新球季獲大幅加薪，月薪18萬元，他說：「很開心能獲得加薪肯定，自己也沒想過， 去年一直希望能夠爭取更多機會，最重要是終於有讓家人看到我努力的成果。」

關鍵字： Lamigo桃猿中職中華職棒黃子鵬
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