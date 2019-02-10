首輪選秀大物羅瑞消失大聯盟2年　小聯盟約重返釀酒人

▲首輪選秀潛力羅瑞（Brett Lawrie）重返大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

在離開大聯盟2年時間，羅瑞（Brett Lawrie）終於再次回到美職體系，這位前選秀第一輪大物在社群軟體Instagram上，自曝與釀酒人簽下一紙小聯盟合約，但這份合約中未含春訓邀請，而釀酒人棒球事務部總裁史坦爾斯（David Stearns）也尚未確認消息。

根據美媒《The Athletic》記者莫瑞（Robert Murray）報導，這份小聯盟合約當中帶有許多激勵條款，以及包含2020年球隊選擇權。如果他在今年賽季進入大聯盟名單，將可獲得100萬美元獎金，總額最高可達700萬美元。

羅瑞自從2017年3月遭到白襪隊釋出後，就未曾在大聯盟出賽，也沒有在小聯盟比賽。在被釋出的前一年，他因為左後腿傷勢困擾，導致整季僅出賽94場。在2018年於溫哥華接受訪問時，他表示自己下半身的傷勢情況難以用言語解釋。

「過去這幾年時間，我的生活有些奇怪。」羅瑞表示，「老實說，這是種孤獨的感覺，我一生都在努力達到自己的夢想，和25名頂尖球員一起奮戰，但我眨了眨眼，一切全都消失了。」

羅瑞在2008年選秀會被釀酒人第一輪16順位挑中，於釀酒人小聯盟體系待了2年時間，被交易到了藍鳥隊，隨後運動家交易唐納森（Josh Donaldson）至藍鳥，羅瑞成了交易籌碼被送到運動家，最後2016年被交易到白襪隊。

「人生還有這個機會，我欣喜若狂。我非常感謝釀酒人球團在沒有人給我機會的情況下，給了我重返大聯盟的機會。」29歲羅瑞大聯盟6年生涯，累積71支全壘打和253分打點。

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