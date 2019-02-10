運動雲

> >

首輪選秀大物羅瑞消失大聯盟2年　小聯盟約重返釀酒人

ETtoday運動雲

▲首輪選秀潛力羅瑞（Brett Lawrie）重返大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲首輪選秀潛力羅瑞（Brett Lawrie）重返大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

在離開大聯盟2年時間，羅瑞（Brett Lawrie）終於再次回到美職體系，這位前選秀第一輪大物在社群軟體Instagram上，自曝與釀酒人簽下一紙小聯盟合約，但這份合約中未含春訓邀請，而釀酒人棒球事務部總裁史坦爾斯（David Stearns）也尚未確認消息。

根據美媒《The Athletic》記者莫瑞（Robert Murray）報導，這份小聯盟合約當中帶有許多激勵條款，以及包含2020年球隊選擇權。如果他在今年賽季進入大聯盟名單，將可獲得100萬美元獎金，總額最高可達700萬美元。

羅瑞自從2017年3月遭到白襪隊釋出後，就未曾在大聯盟出賽，也沒有在小聯盟比賽。在被釋出的前一年，他因為左後腿傷勢困擾，導致整季僅出賽94場。在2018年於溫哥華接受訪問時，他表示自己下半身的傷勢情況難以用言語解釋。

「過去這幾年時間，我的生活有些奇怪。」羅瑞表示，「老實說，這是種孤獨的感覺，我一生都在努力達到自己的夢想，和25名頂尖球員一起奮戰，但我眨了眨眼，一切全都消失了。」

羅瑞在2008年選秀會被釀酒人第一輪16順位挑中，於釀酒人小聯盟體系待了2年時間，被交易到了藍鳥隊，隨後運動家交易唐納森（Josh Donaldson）至藍鳥，羅瑞成了交易籌碼被送到運動家，最後2016年被交易到白襪隊。

「人生還有這個機會，我欣喜若狂。我非常感謝釀酒人球團在沒有人給我機會的情況下，給了我重返大聯盟的機會。」29歲羅瑞大聯盟6年生涯，累積71支全壘打和253分打點。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 釀酒人羅瑞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

雷霆裁掉射手阿賓尼斯　全隊竟不足規定登錄12人

10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

大聯盟未來身價2億等級巨星（六）　現代棒球神獸楚特

讀者回應

﻿

最新新聞

1台將6人冬盟　何紹彬再挑戰美職

2喬治轟45+11退火箭完成26分逆轉

3馬林魚前景好　基特團隊盼給機會

4浪人前鋒畢斯利遭釋出

5陽岱鋼與龜井善行競爭右外野

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3雷霆裁掉射手阿賓尼斯再找自由球員

4曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

5白襪出手！向馬查多開價8年2.5億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366