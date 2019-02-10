林書豪秀精湛傳球繳近5戰新高13分　老鷹遭黃蜂螫傷

▲林書豪此役繳出近5戰新高13分（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

老鷹10日於主場迎戰黃蜂，林書豪本場繳出近5戰新高13分，同時送出4次助攻，拉下2籃板且有2次抄截得手，但林書豪下半場發揮機會不多，黃蜂靠著沃克（Kemba Walker）全場繳出37分、7助攻成績表現下，終場老鷹仍以120比129遭黃蜂螫傷，老鷹也遭遇2連敗。

黃蜂首節進攻火力相當兇猛，第一節4分鐘時就已攻下33分，林書豪於此時替補上場後就靠罰球先拿下2分，並拉下1顆籃板、送出1助攻，更在節末投進壓哨後撤步跳投，但老鷹仍以15分落後。

▲林書豪對決沃克。（圖／CFP）



第二節初林書豪續留場上，但黃蜂三分攻勢仍猛烈，老鷹於林書豪在抄截得手快攻上籃拿下2分後就以楊恩（Trae Young）換下林書豪，老鷹靠著赫爾特（Kevin Huerter）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、普林斯（Taurean Prince）、楊恩4人多點開花，終於在半場結束前將分差追近為5分。

黃蜂第三節初打出一波22比12攻勢，使老鷹再度陷入雙位數落後，林書豪於節末5分鐘時落後15分下頂替楊恩上場，他雖然只靠切入拿下2分，但他於場外發球時送出一次漂亮的空中接力讓隊友班布瑞（DeAndre' Bembry）爆扣籃筐，但老鷹仍以20分落後進入決勝節。

Lin Bembry for the out-of-bounds alley-oop pic.twitter.com/vA5jAvCMxk — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2019年2月10日

▲林書豪場外發出漂亮空中接力傳球

決勝節在林書豪與貝茲摩爾（Kent Bazemore）合力繳出12分的配合下，於最後6分鐘時將分差縮小至10分，但此時林書豪再度被楊恩替換下場，楊恩上場後3度出手不中，反觀黃蜂沃克連續飆進8分，楊恩雖於1分鐘54秒時切入得手拿下２分，但老鷹終場仍無力追趕9分2連敗。

林書豪此役在上半場發揮機會較多，下半場仍受教練調度限制影響表現，但他全場仍繳出13分、2籃板、4助攻、2抄截，得分是近5戰新高，此役雖然只投進1顆三分球，但繳出55%命中率也為近8場新高。隊友楊恩此役繳出20分、11助攻，柯林斯（John Collins）則有21分，黃蜂則以沃克的37分為最高，威廉斯（Marvin Williams）也有27分表現。

▼沃克此役攻下37分（圖／達志影像／美聯社）