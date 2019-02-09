嚴重大傷復原路漫長　星海哥需要多點時間適應

▲海沃德在經過364天後重返賽場。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

塞爾提克「星海哥」海沃德（Gordon Hayward），上賽季開幕戰腳踝嚴重骨折導致整季報銷，本季重返賽場不過表現不如過往，並且在他傷癒歸隊後綠衫軍戰績與去年相比不增反減，也讓身為球隊最高薪的海沃德承受外界相當大的打擊，不過在人才濟濟的綠衫軍中，海沃德也需要更長的時間來適應。

▲海沃德身披綠衫首戰就受到嚴重大傷。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



海沃德在2017年夏天以自由球員身份加盟塞爾提克，甫在2016-17賽季打出場均21.9分並入選明星賽的星海哥，當時與綠衫軍簽下4年1.27億美元（約39億新台幣）的頂薪合約。不過在開幕戰只打了5分鐘就因一記空接灌籃落地不慎腳踝嚴重骨折整季報銷。

不過上賽季塞爾提克在損兵折將的情況下依舊以東區第2之姿殺入季後賽，並且一路過關斬將來到東區冠軍賽，東冠交手「詹皇」一夫當關帶領的騎士軍團，最終雙方大戰至第7戰塞爾提克才敗下陣來。

▲海沃德開季打得相當掙扎。（圖／達志影像／美聯社）



2018年10月17日，塞爾提克開幕戰交手七六人，距離星海哥上一次在正式比賽出賽已經有364天，這過程中他歷經了2次手術以及漫長的復健，本季一開始綠衫軍總教練史蒂文斯（Brad Stevens）便把海沃德擺上先發，不過在他15場先發中僅繳出10.1分、3.1助攻並且命中率還不到4成，球隊也只有8勝7敗的戰績，也讓史蒂文斯不得不將他轉往替補。

▲綠衫軍陣中有天賦洋溢的布朗、坦圖。（圖／達志影像／美聯社）



塞爾提克陣中側翼人才眾多，除了海沃德外還有坦圖（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）這對天份滿滿的雙探花，上個賽季在海沃德整季不能打的情況下，坦圖、布朗表現精湛，這也讓季初史蒂文斯讓這3人同時先發，導致防守端身材容易屈居劣勢，因此隨著海沃德降為替補後，由莫里斯（Marcus Morris）頂替先發角色。

海沃德在受過這種需要休養超過半年的大傷，重返球場後本來就需要時間來適應。今年1月開始海沃德也漸漸找回手感，在1月3日對上灰狼的比賽中砍下本季新高35分，接下來的18場比賽雖然場均得分只有11.1分，但是投籃命中率上升至0.475，這段期間綠衫軍也拿到14勝的佳績。

塞爾提克目前以35勝20敗排在東區第4，儘管開季戰績不慎理想，但隨後調整過來，現階段與去年同期戰績相比也只相差4場勝差，在本季東區少了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的情況下，綠衫軍還是大有可為。

▲海沃德在受傷前一個賽季還是爵士隊當家一哥。（圖／達志影像／美聯社）



今年28歲的海沃德，2010年首輪第9順位加盟爵士，生涯場均能攻下15.2分、4.2籃板、3.4助攻。在受腳踝嚴重傷勢前，海沃德曾是聯盟頂級側翼球員，才會讓塞爾提克開出高價合約搶人，並且綠衫軍主帥史蒂文斯正是海沃德在巴特勒大學時期的恩師。