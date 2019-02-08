拓荒者找買家進度慢　波特蘭市議長協尋留下球隊

▲拓荒者在老闆逝世後至今仍未找到新買家。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者自前老闆艾倫（Paul Allen）過世後就傳出球隊出售可能，至今4個月過去仍沒有企業傳出想接手，球團更告訴波特蘭市議長還需要5到6年才可處理完畢，這讓市議長相當緊張，他擔心拓荒者遭其他城市的企業買走，也建議拓荒者應積極向市場兜售球隊，並將拓荒者留在波特蘭。

根據《奧勒岡人》記者康查諾（John Canzano）報導，波特蘭市議長相當擔心其他城市的企業買家將拓荒者買走，市議長費雪（Nick Fish）表示，「我從拓荒者球團那邊確認，他們告訴我至少還要5到6年時間，我因此相當希望他們能趕快將球隊投到市場內。」

拓荒者目前與波特蘭市的租約為2025年，還有6年時間，這與拓荒者球團告訴波特蘭市議長的等待時間幾乎相同，市議長因此希望拓荒者能儘速找到買家。

▲拓荒者老闆艾倫已於本季開幕戰前病逝。（圖／達志影像／美聯社）

康查諾報導，波特蘭最大的競爭對手是西雅圖，因自從2009年超音速搬離後，西雅圖就相當渴望再次擁有一隻NBA球隊，而當初超音速因球館維修問造成球隊搬遷西雅圖的最後一根稻草，如今拓荒者在沒有這個劣勢下，市議長費雪認為得再積極爭取買家。

費雪表示，「我們會盡其所能把拓荒者留在波特蘭，但事情變得很快，我們不能把我們的優勢視為理所當然，這樣會給拓荒者整體帶來一片陰影。」拓荒者目前的主導權交由過世老闆艾倫的姊姊喬迪（Jody Allen）與拓荒者的執行長寇迪（Bert Kolde）負責，兩人同時也身兼的NFL西雅圖海鷹的董事成員。

拓荒者雖為小市場球隊，但當地球迷一向相當支持，拓荒者於今年富比士NBA球隊價值可達1.5億美元排行聯盟第14名，在過去30場比賽中共有58萬2千名球迷進場，最高紀錄一場可有1萬9千名球迷湧入觀賽，一度排名聯盟第8，拓荒者至今也打出33勝21敗戰績排名西區第四。

▼拓荒者目前戰績排名西區第四。（圖／CFP）