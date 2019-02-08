運動雲

> >

拓荒者找買家進度慢　波特蘭市議長協尋留下球隊

ETtoday運動雲

▲▼ Damian Lillard 。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者在老闆逝世後至今仍未找到新買家。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者自前老闆艾倫（Paul Allen）過世後就傳出球隊出售可能，至今4個月過去仍沒有企業傳出想接手，球團更告訴波特蘭市議長還需要5到6年才可處理完畢，這讓市議長相當緊張，他擔心拓荒者遭其他城市的企業買走，也建議拓荒者應積極向市場兜售球隊，並將拓荒者留在波特蘭。

根據《奧勒岡人》記者康查諾（John Canzano）報導，波特蘭市議長相當擔心其他城市的企業買家將拓荒者買走，市議長費雪（Nick Fish）表示，「我從拓荒者球團那邊確認，他們告訴我至少還要5到6年時間，我因此相當希望他們能趕快將球隊投到市場內。」

拓荒者目前與波特蘭市的租約為2025年，還有6年時間，這與拓荒者球團告訴波特蘭市議長的等待時間幾乎相同，市議長因此希望拓荒者能儘速找到買家。

▲拓荒者老闆艾倫病逝。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者老闆艾倫已於本季開幕戰前病逝。（圖／達志影像／美聯社）

康查諾報導，波特蘭最大的競爭對手是西雅圖，因自從2009年超音速搬離後，西雅圖就相當渴望再次擁有一隻NBA球隊，而當初超音速因球館維修問造成球隊搬遷西雅圖的最後一根稻草，如今拓荒者在沒有這個劣勢下，市議長費雪認為得再積極爭取買家。

費雪表示，「我們會盡其所能把拓荒者留在波特蘭，但事情變得很快，我們不能把我們的優勢視為理所當然，這樣會給拓荒者整體帶來一片陰影。」拓荒者目前的主導權交由過世老闆艾倫的姊姊喬迪（Jody Allen）與拓荒者的執行長寇迪（Bert Kolde）負責，兩人同時也身兼的NFL西雅圖海鷹的董事成員。

拓荒者雖為小市場球隊，但當地球迷一向相當支持，拓荒者於今年富比士NBA球隊價值可達1.5億美元排行聯盟第14名，在過去30場比賽中共有58萬2千名球迷進場，最高紀錄一場可有1萬9千名球迷湧入觀賽，一度排名聯盟第8，拓荒者至今也打出33勝21敗戰績排名西區第四。

▼拓荒者目前戰績排名西區第四。（圖／CFP）

▲▼拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）。（圖／CFP）

關鍵字： 拓荒者波特蘭NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

拓荒者老闆艾倫病逝享年65歲　微軟創辦人之一不敵癌症

熱門新聞

交易大限最後4小時！　林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

小賈索前進多倫多　暴龍送瓦蘭休納斯5換1到灰熊

公鹿用強森、4枚次輪選秀　交易來鵜鶘猛將米羅提奇

七六人送2017狀元佛茲到魔術　換西蒙斯與首輪受保護籤

最會賺錢的台灣媳婦　福原愛的金錢效應

職棒生涯仍有夢　林志祥不放棄任何機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1繼續重訓　林益全期待維持身體狀況

2台灣12強總教練？洪總：沒人出面只能接

3丹麥球王安賽龍2019要拼回來

4即／巴西名隊青訓宿舍火災　10死

5桃猿翁瑋均9日先發戰羅德土肥

熱門新聞

1林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

2暴龍5換1獲得小賈索

3公鹿交易來鵜鶘猛將米羅提奇

4七六人送2017狀元佛茲到魔術

5福原愛的金錢效應

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366