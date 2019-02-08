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中職／兄弟本土6人搶先發　黃恩賜增添輪值深度

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▲黃恩賜。（圖／兄弟提供）

▲黃恩賜。（圖／兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟開季採2投1野洋將策略，網羅洋砲艾銳克，本土投手責任更重，其中小將蔡齊哲、周磊、陳琥、楊志龍、洪宸宇將競爭剩餘3名先發位置，進職棒一球未投的黃恩賜今年首度以健康狀態投入春訓，為球隊增添戰力。

2017年透過選秀加入中信兄弟投手黃恩賜因右手肘韌帶置換手術（Tommy John），加入職棒至今一球未投，本季以健康狀態投入春訓，他也相當期待新球季的到來，目標開季一軍並站穩先發位置：「若是能成為固定輪值一員，希望至少能拿到7勝，為球隊貢獻。」

20歲陳琥也是先發的有力人選，去年首度升上一軍，成為重要戰力，合計出賽27場包括15場先發，戰績3勝6敗、防禦率4.66，本季依舊強調保持健康，「有健康才能夠穩定出賽，希望能待滿整季。」

楊志龍去年23場包括14場先發，戰績2勝5敗、防禦率4.50，伯納指出，楊志龍自二軍傷後歸隊後，投出的表現令他相當驚訝，是去年進步最多的投手，也期待他本季保持應有水準。

至於洪宸宇、蔡齊哲及周磊，伯納點名3人也是本季先發人選，其中洪宸宇及蔡齊哲去年開季就是球隊倚賴的本土先發，但後期表現較不理想，期待兩人能提升穩定性：「他們的球質都很不錯，除了穩定之外，續航力也很重要。」

▲▼2018中華職棒明星對抗賽。陳琥（圖／記者李毓康攝）

▲陳琥。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職中華職棒中信兄弟黃恩賜洪宸宇陳琥
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