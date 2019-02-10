曾俊欣開啓接班之路　邁阿密大師賽越級打怪見真章

▲曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／採訪報導

17歲的「夜市球王」曾俊欣今年正式轉戰職業網壇，去年底不只在ATP年終賽陪練頂尖好手，冬訓時他也強化體能和發球迎接全新挑戰。3月底的邁阿密大師賽曾俊欣將已確定取得外卡參賽，屆時將是檢驗技術身手的大好時機。

在倫敦ATP 年終賽，曾俊欣擔任費德勒(Roger Federer)、錦織圭、安德森(Kevin Anderson)、帝姆(Dominic Thiem)等名將的陪練，獲得不少寶貴經驗值。「所有網球最厲害的武器都見識到了，也開了眼界，知道了差距，估算了下距離，必需要加滿油，導航不能出錯、半路不能拋錨，才有機會到得了。」曾俊欣的父親曾育德表示。

而在去年透過經紀公司IMG協助，曾俊欣就已確定獲得邁阿密大師賽外卡，等於要「越級打怪」挑戰等集錦次大滿貫的賽事。「這個比賽等級對俊欣而言非常非常高，可以當作一個測試，看能激發出怎樣的潛能。」今年曾俊欣也預計將返回台灣，參加4月的華國三太子盃挑戰賽，以及9月的高雄海碩盃。

曾俊欣目前世界排名衝到464名，但因為ITF和ATP正面臨賽制更動的陣痛期，挑戰賽會外賽名額減少至4名，對排名300、400介於會內賽和會外賽區間的選手相當困擾。「今年賽事的安排不確定性變得很高，例如一月份原以為有機會打澳洲伯爾尼和朗塞斯頓的挑戰賽，直到賽前4天評估機率很小，立刻改變計畫，請經紀公司爭取埃及賽事的外卡，立馬從澳洲飛回台北換裝。」

另外，曾俊欣家中在樂華夜市經營的「阿德糖葫蘆」也將在3月收攤。因為繁重工作導致身體健康出狀況的「曾媽」蔡仲涵將有更多時間陪伴「曾弟」曾允帝。曾媽日後也將另尋適合的工作，因此除了寒暑假，不太有時間陪著曾俊欣在世界各地南征北討。

▲ 曾俊欣去年獲邀擔任ATP年終賽陪練。（圖／曾育德提供）