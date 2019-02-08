交易結束博爾仍留隊　球爸開嗆詹皇沒球哥無法奪冠

▲球爸認為沒有博爾，詹姆斯無法在洛杉磯奪冠。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

NBA交易大限正式結束，原先積極追求戴維斯(Anthony Davis)的湖人最終未能如願，不過先前被放上交易檯面的博爾(Lonzo Ball)，雖然並無現身說明自身看法，但沉寂已久的「球爸」拉佛(LaVar Ball)卻再次站出來開炮，這次矛頭指向詹姆斯(LeBron James)，認為若沒有「球哥」的幫助「詹皇」根本不可能在湖人奪冠。

為了得到戴維斯，湖人幾乎把年輕小將「梭哈」來當作籌碼，主力控衛博爾就深陷其中，先前他的經紀團隊就表示不希望博爾被送去鵜鶘，而是想去一支沒有主力球的隊伍。對於自己的兒子被放上貨架，「球爸」先前上節目也受不了開始砲轟「詹皇」，並認為博爾是湖人最好球員，「詹姆斯已經在聯盟待了15年，我並不會說沒有人比博爾更好，但要怎麼認為他比我兒子還要好？。詹姆斯受傷了，他已經變老了，在快攻中無法防守博爾，因為詹姆斯不能跑那麼快。」

緊接著「球爸」談論到交易，「我很久以前就告訴湖人，如果交易我兒子，那將是他們做過最糟糕的事情，我敢保證若交易我兒子，湖人將永遠不會獲得另一個總冠軍，沒有博爾，詹姆斯也不可能在洛杉磯拿到總冠軍。」

上一位嗆「詹皇」無法奪冠的人就是騎士老闆吉伯特(Dan Gilbert)但最終詹姆斯還是在熱火拿下總冠軍，後來吉伯特也對自己的言論感到後悔。不論最終詹姆斯是否在洛杉磯奪冠，現在球爸的言論無疑帶給博爾更多壓力。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）