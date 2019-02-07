熱火將艾靈頓交易至太陽　若被裁掉外媒建議湖人要搶

▲艾靈頓（Wayne Ellington）被熱火交易至太陽。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

熱火與太陽7日進行一筆小型交易，利用強森（Tyler Johnson）、艾靈頓（Wayne Ellington）換取「高炮台」安德森（Ryan Anderson），在這筆交易之後太陽可能會直接買斷射手艾靈頓，而不少外媒都建議湖人網羅他。

根據《The Ringer》記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，這筆交易12月初就差不多談妥，但拖到台灣時間8日凌晨03：00的交易大限之前才正式敲定。

根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，艾靈頓不在太陽未來藍圖，之後很可能會被裁掉，近兩季多為熱火出戰164場，並且擁有38.4%的高三分球命中率的他會是買斷市場的搶手貨。

湖人本季團隊三分球命中率僅33.4%排名聯盟倒數第3，加上陣容核心詹姆斯（LeBron James）過往所待的球隊都搭配著射手群，因此有不少報導指出，湖人應該考慮網羅艾靈頓。

▲（圖右）強森（Tyler Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

強森為「大頂薪時代」的受益者，籃網對當時身為受限自由球員的他開出4年5000萬美元的溢價合約，熱火看重他的3D側翼潛力選擇跟進，但本季場均10.8分、2.8籃板、2.5助攻的成績不符合年薪將近2000萬美元的身價，反而成為沈重的包袱。

身高208公分主打大前鋒的安德森，雖然有生涯外線命中率38%的水準，但速度過於緩慢跟不上現今快速球風而遭火箭棄用，開季之前交易到太陽甩掉2年都高於2000萬美元的薪資。安德森來到太陽之後上場時間從26分鐘下滑到18分鐘，引以為傲的三分能力剩下20.6%的命中率，場均3.7分、3籃板。

太陽透過這筆交易暫時找到能夠搭配布克（Devin Booker）的控衛人選，由於只要在7月10日之前裁掉安德森，就只要支付他下季2126萬美元薪資中的1564萬美元，熱火藉此降低將近400萬美元的團隊薪資，豪華稅一口氣從970萬下降到170萬美元。