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「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

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▲▼戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一眉哥人生」將在8日先結束第一章。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人為了搶下紐奧良鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis），不惜將陣中半數以上的主力送出外加2支首輪籤，只為爭取這位頂級長人與球星詹姆斯（Lebron James）合作的機會。不過目前有知情人士透露，湖人相當不滿鵜鶘的貪得無厭，決定不再加碼競爭「一眉哥」。

▲▼湖人眾將。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人願意拿出眾將只為換來戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

據《NBC SPORT》報導，在戴維斯的「賣我」宣言一出後，湖人便積極招攬。提供給鵜鶘的交易包裹包括鮑爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、英格拉姆（Brandon Ingram）、祖巴茲（Ivica Zubac）、史蒂文森（Lance Stephenson）、畢斯利（Michael Beasley）和兩支首輪籤，就是要得到鵜鶘的戴維斯和希爾（Solomon Hill）。

▲▼鵜鶘希爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘希爾還有2年2500萬美元的溢價合約。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到這樣梭哈式的報價仍屢屢碰壁，「他們（鵜鶘）想要的越來越多，而湖人沒有更多的籌碼可以提供了。我們還願意接下希爾（Solomon Hill）的合約幫忙釋放薪資空間，現實就是，他們不斷獅子大開口，要價就變得更極端無禮與不可能實現。」一位消息人士透露。

報導稱，顯然湖人徹底受夠這個烏煙瘴氣的交易籌碼。知情人士指出，湖人隊已退出試圖得到戴維斯的交易談判，甚至用「無恥」來形容本次交手過程。雙方球團皆透過媒體擺出姿態，不過就算湖人說自己試圖退出，但外界仍猜測這極可能只是一種手段，讓鵜鶘了解湖人並非可以漫天喊價，仍有一定的原則，因此再添加籌碼是不可能的事，不過鵜鶘願意接受先前開出的條件，湖人還是會同意此筆交易。

在這個敏感的時機點，日前還有眼尖的網友發現，戴維斯默默按下關於湖人這個「天賦組合包」文的讚，讓網友猜測戴維斯或許很樂意為湖人效力。但經過幾小時後，可能是發現有人注意到自己，或是其他因素，戴維斯將喜歡給收回，不過一切已覆水難收，全程被網友們盡收眼底。

▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲▼鵜鶘戴維斯、湖人詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA鵜鶘湖人.戴維斯Anthony Davis
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