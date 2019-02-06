中職／桃猿王朝拚隊史首次3連霸　挑戰7冠追平兄弟紀錄





▲Lamigo桃猿尋求3連霸。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿奪得2018中職總冠軍，拿下隊史第6座總冠軍，5年內取得4座總冠軍、7年拿5座總冠軍，領隊劉玠廷開訓喊出3連霸，盼球隊成為真正的傳統強隊。

桃猿在2006年包辦上、下冠軍，在總冠軍賽以4勝0敗擊敗從季後挑戰賽晉級的統一獅，拿到隊史第1座總冠軍。

2007年總冠軍賽以3勝4敗輸給統一獅，2011年以1勝4敗輸統一獅，2012年總冠軍賽第3度與統一獅交手，終於以4勝1敗勝出，奪得隊史第2座總冠軍。

2014年，桃猿在總冠軍賽以4勝1敗勝中信兄弟，拿到第3座總冠軍賽；隔年以4勝3敗再勝中信兄弟，首次達成2連霸、奪得隊史第4冠，但在2016年年度戰績最後一名，尋求3連霸失利。

2017年，桃猿強勢回歸，以囊括上、下半季冠軍之姿，總冠軍賽4勝1敗勝中信兄弟，拿下隊史第5座總冠軍；去年再度包括上、下半季冠軍，成為中職史上第1支連4個半季冠軍的球隊，總冠軍賽則以4勝2敗打敗統一獅，達成2連霸，且是隊史第6座總冠軍。

桃猿在5年內拿4座總冠軍，追平統一獅的紀錄；統一獅在2008年到2010年奪3連霸、2011年再拿總冠軍，桃猿尚未拿過3連霸，劉玠廷在開訓精神喊話，「我們7年拿過5次總冠軍，但沒有人會嫌總冠軍太多，大家都說3連霸才能稱作傳統強隊，我們還沒有這樣的紀錄，希望眾志成城，今年繼續將冠軍留在桃猿，達成3連霸。」

中職史上只有兄弟象、味全龍與統一獅拿過3連霸，Lamigo本季若完成隊史首次3連霸，將奪得第7座總冠軍，同時追平中信兄弟紀錄，並列史上第2。

▲Lamigo桃猿開訓。（圖／記者王真魚攝）